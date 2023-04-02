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Avustralya GP organizatörleri de inceleme altında!

Kaos dolu 2023 Avustralya GP pist üstünde yaşananlar, gridden yeniden startlar, cezalarla geride kaldı ancak yarış henüz tam olarak bitmiş sayılmaz.

Abdullah Çelik
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Avustralya GP organizatörleri de inceleme altında!
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3 defa kırmızı bayrak seansıyla durdurulan, 3 defa gridden start verilen Avustralya GP, Türkiye saatiyle 10:38 gibi bitmiş olsa da henüz her şey bitmiş değil.

Avustralya GP hakemleri ilk olarak Alpine pilotu Pierre Gasly'i inceleme altına aldıklarını duyurmuşlardı. Bu inceleme önemli çünkü Gasly incelemede suçlu bulunur da ceza alırsa, ceza puanı 12'ye çıkacağı için bir yarıştan men cezası alacak.

Daha sonra Haas F1 takımı, son kırmızı bayraktan önce alınan kararlar sebebiyle Avustralya GP yarış sonucunu protesto ettiğini açıklamıştı. Kazaların ardından Nico Hulkenberg, 4. sıraya kadar yükselmişti ve Carlos Sainz'ın cezası sonrası podyuma çıkma şansı yakalayabilirdi.

Son olarak ise yarış yönetimi, Avustralya GP organizatörlerini inceleme altına aldılar ve görüşmeye çağırdılar. Yayınlanan bültende, yarış bitmeden önce piste seyirci girdiği gerekçesiyle bu çağrının yapıldığı bildirildi.

 

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