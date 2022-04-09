Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
2022 Avustralya Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.
|
1
|
Charles Leclerc
|
2
|
Max Verstappen
|
3
|
Sergio Pérez
|
4
|
Lando Norris
|
5
|
Lewis Hamilton
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6
|
George Russell
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7
|
Daniel Ricciardo
|
8
|
Esteban Ocon
|
9
|
Carlos Sainz
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10
|
Fernando Alonso
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11
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Pierre Gasly
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12
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Valtteri Bottas
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13
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Yuki Tsunoda
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14
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Zhou Guanyu
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15
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Mick Schumacher
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16
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Kevin Magnussen
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17
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Sebastian Vettel
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18
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Nicholas Latifi
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19
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Lance Stroll (P) +3
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20
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Alexander Albon (DSQ) (P) +3
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