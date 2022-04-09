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Formula 1 / Avustralya GP Sonuçlar

Avustralya GP öncesi: Yarış gridi

2022 Avustralya Grand Prix'sine Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak ve startta yanında Max Verstappen olacak.

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Avustralya GP öncesi: Yarış gridi
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1

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

3

  Sergio Pérez
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Lando Norris
(McLaren)

5

  Lewis Hamilton
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

7

  Daniel Ricciardo
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Esteban Ocon
(Alpine)

9

  Carlos Sainz
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Fernando Alonso
(Alpine)

11

  Pierre Gasly
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Valtteri Bottas
(Alfa Romeo)

13

  Yuki Tsunoda
(AlphaTauri)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Zhou Guanyu
(Alfa Romeo)

15

  Mick Schumacher
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Kevin Magnussen
(Haas)

17

  Sebastian Vettel
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Nicholas Latifi
(Williams)

19

  Lance Stroll (P) +3
(Aston Martin)




 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Alexander Albon (DSQ) (P) +3
(Williams)
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