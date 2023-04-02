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Avustralya GP olaylı başladı, henüz ilk turlarda kırmızı bayrak çıktı

Avustralya Grand Prix'si başladıktan kısa bir süre sonra Williams pilotu George Russell'ın kazasından ötürü durduruldu.

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Avustralya GP olaylı başladı, henüz ilk turlarda kırmızı bayrak çıktı
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Avustralya Grand Prix'sinin henüz ilk turunda Lance Stroll ve Charles Leclerc arasında temas yaşanmış, bu temasın ardından Leclerc yarış dışı kalmıştı.

Mercedes pilotları harika startın ardından ilk iki sırayı alırken, taktiksel açıdan birbirlerine yakın giderek Max Verstappen'e karşı yerlerini savunmaya çalışıyorlardı.

Fakat yarışın henüz 8. turunda Alex Albon aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Temasın ardından bariyerde büyük hasar oluşurken, pist yüzeyine parçalar ve çakıl saçıldı. Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Lider George Russell, tıpkı dördüncü sıraya yükselen Carlos Sainz gibi -ilk başta- güvenlik aracı çıktığı için pite girmişti. Fakat yarışın kırmızı bayrakla durdurulmasıyla dezavantajlı duruma düştüler.

An itibariyle Hamilton lider, Verstappen ikinci ve Alonso üçüncü sırada.

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