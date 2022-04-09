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Formula 1 / Avustralya GP Sıralama turları raporu

Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!

2022 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!
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Melbourne'ün yapısı gereği Red Bull'a daha iyi uyacağı yönünde düşünceler olsa da, sıralama turlarında Ferrari daha iyi bir görüntü çizdi ve Charles Leclerc güçlü bir son tur çıkararak kariyerinin 11. pole pozisyonunu kazandı.

Max Verstappen, turu bir araya getirmekte zorlandığı günde 0.2 saniye geride ikinci olurken, üçüncülük Sergio Perez'in oldu.

Yarış pazar günü TSi 08:00'de başlayacak.

Yarış gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'17.868  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'18.154 0.286
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'18.240 0.372
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'18.703 0.835
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'18.825 0.957
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'18.933 1.065
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'19.032 1.164
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'19.061 1.193
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 1'19.408 1.540
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault    
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'19.226 1.358
12 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'19.410 1.542
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'19.424 1.556
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 1'20.155 2.287
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'20.465 2.597
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'20.254 2.386
17 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'21.149 3.281
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'21.372 3.504
19 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 1'20.135 2.267
20 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes    
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Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren ve Alpine pilotları kaldı.

Ferrari ve Red Bull pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso, son bölümdeki ilk denemelerini sıfır set yumuşak lastikle yaparken, diğer pilotlarda kullanılmış lastik vardı.

Max Verstappen ilk denemesinde çok iyi bir turla gelirken son sektörde hata yaptı ve epey vakit kaybetti. Bunun üzerine liderliği 1:18.398'le Sergio Perez aldı.

Sonrasında Ferrari pilotları turlarını kaydetmeye başladı. Charles Leclerc 1:18.239'luk turuyla iki Red Bull'u birden geçerek liderliği aldı.

Carlos Sainz daha iyi bir turla geliyordu fakat  Fernando Alonso, muhtemel bir hidrolik problemiyle aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve Sainz turunu tamamlayamadı.

Tüm hafta sonu çok iyi görünen Alonso da o turda pistin en iyi ikinci sektör zamanını yakalamıştı ve turu tamamlasaydı, muhtemelen ilk üçe girecekti.

Sonuç olarak seans bitime 6 dakika 58 saniye kala durduruldu.

Alonso'nun aracının pistten kaldırılmasının ardından sürücüler ikinci bir deneme yapmak adına piste çıktılar.

Verstappen ikinci denemelerin ardından 1:18.154'le liderliği alsa da, son sözü Leclerc söyledi ve 1:17.868'lik turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Bu, Leclerc'in bu yılki ikinci pole pozisyonu olurken, kariyerinin 11. pole pozisyonunu elde etti.

Verstappen 0.286 saniye geride ikinci olurken, Perez 0.372 saniye geride üçüncü ve Lando Norris bu hafta sonu çok daha iyi görünen McLaren'la 0.835 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton, iyi bir son tur çıkarmasının ardından takım arkadaşı George Russell'ı 0.1 saniye farkla geçerek beşinci oldu.

Altıncı olan Russell'ı Daniel Ricciardo takip ederken, Esteban Ocon sekizinci ve Carlos Sainz dokuzuncu oldu. İspanyol pilot, ilk denemesinde kırmızı bayrağa yakalanırken, ikinci denemesinde istediği turu çıkaramadı ve bundan ötürü yarışa gerilerden başlayacak.

Alonso ise kazanın ardından ancak 10. olabildi. 

Üçüncü bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 8 1'17.868  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 6 1'18.154 0.286
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 9 1'18.240 0.372
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'18.703 0.835
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1'18.825 0.957
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 9 1'18.933 1.065
7 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'19.032 1.164
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'19.061 1.193
9 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 6 1'19.408 1.540
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 2    
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Perez en hızlısı, Bottas yıllar sonra ikinci bölümde elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümündeki ilk denemelerin ardından Red Bull pilotu Sergio Perez 1:18.340'la lider, Max Verstappen ise 0.271 saniye geride ikinci sıradaydı.

Son bölümde Charles Leclerc yeni set yumuşak lastiklere geçti ve 0.266 saniye geride ikinciliği Verstappen'den aldı.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu fakat George Russell frenlemede duramayarak pist dışına çıktı ve aracını geri döndürmek zorunda kaldı. Sergio Perez tam bu esnada yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Sonuç olarak bu bölümü Perez ilk sırada tamamlarken, Sainz 0.129 saniye geride ikinci, Leclerc 0.266 saniye geride üçüncü ve Verstappen 0.271 saniye geride dördüncü oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yakın geçen mücadelede son bölüme kalmayı 0.090 saniye farkla kaçırdı ve 11. oldu. Valtteri Bottas 12. olup 2016 Abu Dhabi'den bu yana ilk kez sıralama turlarında son bölüme kalamazken, Yuki Tsunoda 13. sırada yer aldı.

Guanyu Zhou ve Mick Schumacher açık farkla 14. ve 15. sıralarda yer aldılar.

İkinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 12 1'18.340  
2 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 16 1'18.469 0.129
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 13 1'18.606 0.266
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 15 1'18.611 0.271
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 13 1'18.815 0.475
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 14 1'19.066 0.726
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 17 1'19.076 0.736
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 18 1'19.106 0.766
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 16 1'19.130 0.790
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 17 1'19.136 0.796
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 19 1'19.226 0.886
12 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 13 1'19.410 1.070
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 17 1'19.424 1.084
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 16 1'20.155 1.815
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 19 1'20.465 2.125
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Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Lance Stroll, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Stroll ve Latifi temas yaşadı

2019'dan sonra ilk kez F1'e ev sahipliği yapan Albert Park'ta, sıralama turlarının ilk bölümünde dereceler her geçen tur gelişti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:18.881'lik turuyla liderliği eline geçirse de, Max Verstappen 1:18.580 yaptı ve liderliği aldı. 

Seans, bitime 2 dakika 1 saniye kala yaşanan büyük bir kazanın ardından kırmızı bayraklarla durduruldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi ve Aston Martin pilotu Lance Stroll, hızlı turda olmadıkları bir anda tuhaf bir kaza yaşadılar. Latifi kaza öncesinde Stroll'ün hızlı turda olduğunu düşünerek kenara çekilerek yol verirken, kendisini geçtikten sonra hızlı gitmeyince yeniden geçmeye çalıştı ve o esnada piste henüz yeni çıkan Stroll'le çarpıştılar.

Seans bitime iki dakika kala tekrar başladı. Sürücülerin belli bir kısmı bir zaman turu daha atmak için piste çıktılar.

Sonunda Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot 1:18.580'lik turuyla ilk bölümü zirvede tamamladı.

Perez 0.254 saniye geride ikinci, Charles Leclerc 0.301 saniye geride üçüncü ve Carlos Sainz 0.403 saniye geride dördüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde bu yıl yavaş kalan Williams'ta Alex Albon 16. olup elenirken, bu hafta sonu iyi görünmeyen Haas'ta Kevin Magnussen 17., son antrenman seansındaki kazadan sonra aracı son dakikalarda yetişen Sebastian Vettel 18. ve Nicholas Latifi 19. oldu.

Lance Stroll ise zaman turu kaydedemedi ve son sırada yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 7 1'18.580  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 7 1'18.834 0.254
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 5 1'18.881 0.301
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 7 1'18.983 0.403
5 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'19.192 0.612
6 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 5 1'19.251 0.671
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'19.280 0.700
8 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 8 1'19.401 0.821
9 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 8 1'19.405 0.825
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 11 1'19.580 1.000
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 9 1'19.605 1.025
12 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 10 1'19.665 1.085
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 10 1'19.742 1.162
14 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari 11 1'19.910 1.330
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 11 1'20.104 1.524
16 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 11 1'20.135 1.555
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 11 1'20.254 1.674
18 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 3 1'21.149 2.569
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'21.372 2.792
20 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 2    
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Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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