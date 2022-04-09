Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!

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Melbourne'ün yapısı gereği Red Bull'a daha iyi uyacağı yönünde düşünceler olsa da, sıralama turlarında Ferrari daha iyi bir görüntü çizdi ve Charles Leclerc güçlü bir son tur çıkararak kariyerinin 11. pole pozisyonunu kazandı.

Max Verstappen, turu bir araya getirmekte zorlandığı günde 0.2 saniye geride ikinci olurken, üçüncülük Sergio Perez'in oldu.

Yarış pazar günü TSi 08:00'de başlayacak.

Yarış gridi:

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Q3 - Üçüncü bölüm: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda!

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren ve Alpine pilotları kaldı.

Ferrari ve Red Bull pilotlarının yanı sıra Fernando Alonso, son bölümdeki ilk denemelerini sıfır set yumuşak lastikle yaparken, diğer pilotlarda kullanılmış lastik vardı.

Max Verstappen ilk denemesinde çok iyi bir turla gelirken son sektörde hata yaptı ve epey vakit kaybetti. Bunun üzerine liderliği 1:18.398'le Sergio Perez aldı.

Sonrasında Ferrari pilotları turlarını kaydetmeye başladı. Charles Leclerc 1:18.239'luk turuyla iki Red Bull'u birden geçerek liderliği aldı.

Carlos Sainz daha iyi bir turla geliyordu fakat Fernando Alonso, muhtemel bir hidrolik problemiyle aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı. Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve Sainz turunu tamamlayamadı.

Tüm hafta sonu çok iyi görünen Alonso da o turda pistin en iyi ikinci sektör zamanını yakalamıştı ve turu tamamlasaydı, muhtemelen ilk üçe girecekti.

Sonuç olarak seans bitime 6 dakika 58 saniye kala durduruldu.

Alonso'nun aracının pistten kaldırılmasının ardından sürücüler ikinci bir deneme yapmak adına piste çıktılar.

Verstappen ikinci denemelerin ardından 1:18.154'le liderliği alsa da, son sözü Leclerc söyledi ve 1:17.868'lik turuyla seansı ilk sırada tamamladı.

Bu, Leclerc'in bu yılki ikinci pole pozisyonu olurken, kariyerinin 11. pole pozisyonunu elde etti.

Verstappen 0.286 saniye geride ikinci olurken, Perez 0.372 saniye geride üçüncü ve Lando Norris bu hafta sonu çok daha iyi görünen McLaren'la 0.835 saniye geride dördüncü oldu.

Mercedes'te Lewis Hamilton, iyi bir son tur çıkarmasının ardından takım arkadaşı George Russell'ı 0.1 saniye farkla geçerek beşinci oldu.

Altıncı olan Russell'ı Daniel Ricciardo takip ederken, Esteban Ocon sekizinci ve Carlos Sainz dokuzuncu oldu. İspanyol pilot, ilk denemesinde kırmızı bayrağa yakalanırken, ikinci denemesinde istediği turu çıkaramadı ve bundan ötürü yarışa gerilerden başlayacak.

Alonso ise kazanın ardından ancak 10. olabildi.

Üçüncü bölüm sonucu:

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Esteban Ocon, Alpine A522, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Q2 - İkinci bölüm: Perez en hızlısı, Bottas yıllar sonra ikinci bölümde elendi

Sıralama turlarının ikinci bölümündeki ilk denemelerin ardından Red Bull pilotu Sergio Perez 1:18.340'la lider, Max Verstappen ise 0.271 saniye geride ikinci sıradaydı.

Son bölümde Charles Leclerc yeni set yumuşak lastiklere geçti ve 0.266 saniye geride ikinciliği Verstappen'den aldı.

Seans içerisinde herhangi bir kaza yoktu fakat George Russell frenlemede duramayarak pist dışına çıktı ve aracını geri döndürmek zorunda kaldı. Sergio Perez tam bu esnada yeterince yavaşlamadığı gerekçesiyle inceleme altına alındı.

Sonuç olarak bu bölümü Perez ilk sırada tamamlarken, Sainz 0.129 saniye geride ikinci, Leclerc 0.266 saniye geride üçüncü ve Verstappen 0.271 saniye geride dördüncü oldu.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, yakın geçen mücadelede son bölüme kalmayı 0.090 saniye farkla kaçırdı ve 11. oldu. Valtteri Bottas 12. olup 2016 Abu Dhabi'den bu yana ilk kez sıralama turlarında son bölüme kalamazken, Yuki Tsunoda 13. sırada yer aldı.

Guanyu Zhou ve Mick Schumacher açık farkla 14. ve 15. sıralarda yer aldılar.

İkinci bölüm sonucu:

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Q1 - Birinci bölüm: Verstappen lider, Stroll ve Latifi temas yaşadı

2019'dan sonra ilk kez F1'e ev sahipliği yapan Albert Park'ta, sıralama turlarının ilk bölümünde dereceler her geçen tur gelişti.

Ferrari pilotu Charles Leclerc 1:18.881'lik turuyla liderliği eline geçirse de, Max Verstappen 1:18.580 yaptı ve liderliği aldı.

Seans, bitime 2 dakika 1 saniye kala yaşanan büyük bir kazanın ardından kırmızı bayraklarla durduruldu.

Williams pilotu Nicholas Latifi ve Aston Martin pilotu Lance Stroll, hızlı turda olmadıkları bir anda tuhaf bir kaza yaşadılar. Latifi kaza öncesinde Stroll'ün hızlı turda olduğunu düşünerek kenara çekilerek yol verirken, kendisini geçtikten sonra hızlı gitmeyince yeniden geçmeye çalıştı ve o esnada piste henüz yeni çıkan Stroll'le çarpıştılar.

Seans bitime iki dakika kala tekrar başladı. Sürücülerin belli bir kısmı bir zaman turu daha atmak için piste çıktılar.

Sonunda Verstappen'in derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Hollandalı pilot 1:18.580'lik turuyla ilk bölümü zirvede tamamladı.

Perez 0.254 saniye geride ikinci, Charles Leclerc 0.301 saniye geride üçüncü ve Carlos Sainz 0.403 saniye geride dördüncü oldu.

Sıralama turlarının ilk bölümünde bu yıl yavaş kalan Williams'ta Alex Albon 16. olup elenirken, bu hafta sonu iyi görünmeyen Haas'ta Kevin Magnussen 17., son antrenman seansındaki kazadan sonra aracı son dakikalarda yetişen Sebastian Vettel 18. ve Nicholas Latifi 19. oldu.

Lance Stroll ise zaman turu kaydedemedi ve son sırada yer aldı.

Birinci bölüm sonucu:

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images