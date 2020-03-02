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Formula 1 / Avustralya GP / Son dakika

Avustralya GP, koronavirüs korkularına rağmen yapılacak!

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Avustralya GP, koronavirüs korkularına rağmen yapılacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Mar 2020 06:20

Avustralya Grand Prix Corporation, sezonun açılış yarışı olan Albert Park'ın, koronavirüs endişelerine rağmen gerçekleşeceğini açıkladı.

Avustralya GP, hızla yayılan koronavirüs tehdidi altındaki bir dizi etkinlikten birisi ve seyahat yasaklarının ve/veya katı karantina prosedürlerinin, bazı Formula 1 takım personelinin Melbourne'e gelmesini imkansız kılabileceği endişesi bulunuyor.

İtalya şu anda en çok tartışılan ülke konumunda yer alıyor ve Avustralya hükümeti, seyahat önerilerini son 24 saat içerisinde değişmek zorunda kaldı.

Hem İtalya hem de Güney Kore için seyahat prosedürleri bugün itibariyle değişti ve artık tıp ile yaşlı bakımı sektöründe çalışan insanların her iki ülkeden gelmesi halinde 14 gün boyunca karantinaya alınmasına karar verildi.

Çin ve İran içinse tamamen farklı kısıtlamalar bulunuyor. Buna göre bu ülkelerden gelen birisinin Avustralya'ya girmeden önce, üçüncü bir ülkede 14 gün geçirmesi gerekiyor.

Şimdi Albert Park pistini inşasından sona geliniyor ve İtalya'dan gelen insanların Avustralya'ya girebilmesinden ötürü, yarışın organizatörleri etkinliğin devam etmesini bekliyorlar.

Avustralya GP CEO'su Andrew Westacott, "Formula 1 Rolex Avustralya Grand Prix 2020'deki herkesin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemli."

"Avustralya Grand Prix Corporation, her etkinlik için sağlık, güvenlik ve acil durum yönetimi mekanizmalarına sahiptir  ve bu konuyu ele almak için sağlık kuruluşları ile devlet ve acil servis kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

"Grand Prix'ye kadarki durumu yakından izlemeye devam ediyoruz."

"Formula 1, Avustralya Grand Prix'sinin devam edeceğini doğruladı ve önümüzdeki 1-2 haftalık süre içinde onları ve takımlarını Melbourne'de ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avustralya GP Biletler
Editör Andrew van Leeuwen

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