Avustralya GP için hangi takım hangi güncellemeleri getirdi?
Takımların FIA'ya bildirdikleri güncelleme listelerine göre, Avustralya GP'ye güncelleme getiren en büyük takım Ferrari olurken, 6 takım yeni parça bildiriminde bulundu.
Ferrari SF-24 technical detail
Giorgi Piola
Takımlar, sezonun 3. yarışı olan Avustralya GP'ye tamamen boş bir şekilde gelmediler. Orta Doğu'daki ilk 2 yarışın ardından lojistik açıdan oldukça zorlayıcı Avustralya'ya gelindi ancak takımlardan bazıları güncelleme getirmeyi başardılar.
Ferrari, aerodinamik yükte genel bir artış sağlaması planlanan arka kanat destek direği kanatçığıyla bunu yapan en yüksek konumdaki takım. Kanadın kendisinden ziyade, destek kolunun egzozu çevreleyen bölümüne bir kanatçık ekledi.
Aston Martin'de, ön kanat planyalarının açısında bir değişiklik yaparken, Alpine, gerektiğinde daha düşük bir sürtünme konfigürasyonuna izin vermek için piste özgü yeni bir kiriş kanadı ekledi.
Williams, arka fren kanalı ve kanatçıklarında değişiklik yaptı.
RB arka kanatta değişiklik yaparken, bu hafta sonu Avustralya'daki reklam yasaları nedeniyle Stake yerine Kick adıyla yarışan Sauber ön kanadında, nispeten büyük bir değişiklik yaptı: Ön kanadın 3. ve 4. planyaları yeniden tasarlandı ve aracın genel aerodinamik verimliliğini artırmak için ön kanat kenar plakasında değişiklik yapıldı.
Red Bull, Mercedes, McLaren ve Haas yeni parça bildiriminde bulunmadılar.
Stake F1 Team Kick Sauber C44 technical detail
Fotoğraf: Giorgio Piola
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