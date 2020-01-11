Avustralya GP hazırlıkları başladı
Albert Park pistinin bulunduğu bölgede, 2020 Avustralya Grand Prix'si için çalışmalar resmen başladı.
Avustralya, aylardır orman ve çalılık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle zor günlerden geçiyor.
Bununla birlikte 2020 Formula 1 sezonunun ilk yarışı Melbourne'de yapılacak ve geçtiğimiz günlerde konuşan Avustralya GP patronu, yarışın yapılmasının önünde bir engel olmadığını ve bu yüzden çalışmalara başlayacaklarını dile getirmişti.
Bu hafta itibariyle Avustralya Grand Prix'sinin hazırlıklarına başlandı.
Yarışın resmi Twitter hesabından yayınlanan video klipte pistin olduğu bölgede kurulum çalışmaları yapıldığı görülüyor.
Bir cadde pisti olan Albert Park'ın kurulumuna yarıştan aylar önce başlanıyor, çünkü bariyerlerin ve tribünlerin tek tek kurulması gerekiyor.
Hazırlıkların zamanında tamamlanması bekleniyor.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Avustralya GP hazırlıkları başladı
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