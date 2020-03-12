Avustralya GP gerçekleşirse dahi seyircisiz olacak!
2020 Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP'nin yapılıp yapılmayacağı iyice sarpa saparken, Victoria Eyaleti Başbakanı'ndan yarışın seyircisiz yapılacağı yönünde açıklama geldi.
McLaren'ın coronavirüs nedeniyle Avustralya'da yarışmayacağını duyurmasının ardından bir toplantı gerçekleştirildi ve yarışın yapılmayacağı iddia edildi.
Buna karşı FIA ya da FOM tarafından yarışın iptal edildiğine dair bir açıklama gelmedi.
Avustralya GP organizatörlerinin bilet ücreti iadesi yapmamak ve yarış için ödediği paranın karşılığını almak için yarışı düzenlemek istediği, Formula 1 tarafının ise yarışı iptal eden taraf olmayarak yarış ücretini tutmak istediği iddia ediliyor.
Saatlerdir bu konuda resmi bir açıklama bekleniyor ancak tam manasıyla bir açıklama gelmiş değil.
Avustralya GP organizatörleri yarışın planlandığı gibi yapılacağını duyurdu ancak sabah 8:45'te taraftarlara açılması gereken kapılar açılmadı.
Buna karşı Victoria Eyaleti Başbakanı Daniel Andrew, yarış düzenlense dahi seyirciye kapalı olacağını duyurdu.
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Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Avustralya GP
|Editör
|Abdullah Çelik
Avustralya GP gerçekleşirse dahi seyircisiz olacak!
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