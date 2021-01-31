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Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP CEO'su: "Albert Park'taki değişikliklerle cesur sürüşü ödüllendireceğiz"

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Avustralya GP CEO'su: "Albert Park'taki değişikliklerle cesur sürüşü ödüllendireceğiz"
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F1 Avustralya GP’sinin düzenlendiği Albert Park pistine yapılacak değişiklik planının detayları açıklandı.

Melbourne’daki organizatörlerin 5.3 km’lik pistin yüzeyini 2022 GP’sinden önce yenilemesi bekleniyordu fakat bu seneki yarış Kasım ayına ertelenince 2 yarış arasında yeterli zaman bulunmadığından, renovasyonun 2021 GP’sinden önce gerçekleşmesi planlanıyor.

Bu yeni asfaltlamayla birlikte pistin, FIA’nın gelecekte getirebileceği yeni regülasyonlara uygun olması bekleniyor. Aynı zamanda zemin yenilenirken pistte de bazı değişikliklere gidilerek geçiş yapma şansı artırılacak.

Şimdiden yapılan değişikliklerden biri pit yolunun genişletilmesi oldu, böylece pit yolundaki hız limiti de artırılabilir.

speedcafe.com'daki alıntısında Avustralya GP CEO’su Andrew Westacott, “2022 araçlarının özellikleri ve hangi yönde ilerleyeceklerine dair görüşmelerimiz iyi gidiyor.”

“Gerçekleştirmek istediğimiz şey, yaptıklarımızın sonucunda diğer iyi pistler gibi cesur sürüşü ödüllendirebilmek. Kötü sürüşü de cezalandırabilmek istiyoruz.”

“Pistin zeminin yenilenmesi gerek, özellikle bazı alanlarda kamberi ayarlayıp pistteki birçok virajda, yeni alternatif yarış çizgileri sunabiliriz.”

“Örneğin 13. Viraj, sadece tek bir yarış çizgisi var ve dışarıdan geçiş yapamıyorsunuz çünkü negatif kamber var.”

“Eğer orası biraz genişletilip pozitif kamber verilirse apex’i yakalamak için birçok seçenek olur. Yani çok fazla çaba harcamadan birçok değişiklik yapılabilir. Bazı virajlarda birden çok çizginin öne çıkması için bazı fırsatlarımız var.”

“Bunları yaparken aslında pistin dizaynını da göz önünde bulundurmalıyız. Bazı fiziksel sınırlamalar var: yüzme havuzları, ovaller ve bir göl. Dolayısıyla geniş resme baktığınızda elinizdeki geometriyle bir iş çıkarmanız gerekiyor.”

“Söylediğim gibi bazı olası evrimler ve değişimler olabilir. Örneğin pit yolunun genişletilmesi ve FIA’nın 60 km/h olan hız limitini 80 km/h’a çıkarması olasılığı var, böylece pit stoplarda verilen cezalar da azalır.” dedi.

Albert Park’a yapılması planlanan değişiklikler hakkında fikri sorulduğunda Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, zemin yenilenirken pistin karakteristik özelliklerin korunmasını istediğini söyledi ve özellikle pistin şehir pisti olarak değerlendirilmesini sağlayan kasislere dikkat çekti.

Westacott ise bu değerlendirmelerin göz önüne alındığını fakat bu tür özelliklerin bazen FIA’nın pist homologasyon regülasyonlarıyla çeliştiğini söyledi.

Westacott, “Biraz zorlu bir deneme olacak çünkü pist düzenini FIA’nın belirlediği kurallar ve regülasyonlara göre yapmak zorundayız.”

“Ve bu kurallar Valtteri’nin ya da diğerlerinin, pistin karakteri hakkında söyledikleriyle çelişiyor.”

“Şu anda şehir pistleri halen kasislere vs. sahip olabiliyor.”

“Eğer bir pistte bisiklet sürerseniz, sadece beyaz park çizgilerinin üstünden geçtiğinizde bile titrersiniz.”

“Dolayısıyla ilk zorunluluğumuz pisti FIA kural ve özelliklerine göre düzenlemek olduğunu düşünüyorum, fakat yaptığımız değişiklikler sayesinde pistin sürücüler için de çok, çok heyecanlı olmasını umuyorum.” dedi.

Melbourne’daki hava durumu, etkinliğin tarihi ve inşaat için gerekecek şeyler sebebiyle henüz inşaatın süresi ve ne zaman sona ereceği belirlenmemiş durumda.

Bu konudaysa Westacott, “Planlanan değişiklikleri gerçekleştirmek için ilerleyen haftalarda çok güçlü bir zaman çizelgesi oluşturmamız gerekecek.”

“Çünkü önümüzde soğuk aylar da var ve bu, asfalt kalitesini de etkiliyor.” dedi.

2021 Formula 1 Avustralya Grand Prix’sinin 18-21 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi bekleniyor. dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Memet Kağan Bilgili

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