Avustralya GP bu sene katılımcı sayısında rekora ulaşamayacak

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2019'dan bu yana gerçekleştirilecek ilk Avustralya Grand Prix'si büyük ilgi gördü ve hem cumartesi hem de pazar günü için genel giriş dahil olmak üzere tüm biletler tamamen tükendi.

Taraftarlar, Formula 1'in Melbourne'e geri dönüşünü izlemek ve ilk kez yenilenen Albert Park pistini görmek istedikleri için perşembe ve cuma gününün biletleri de hızla doluyor.

Ancak Avustralya Grand Prix Corporation (AGCP), biletlere olan ilgiye rağmen rekor bir kalabalık olmayacağını söyledi.

Dört gün boyunca toplam bir rekor mümkün olsa da, 1996'daki ilk Melbourne yarışı için 154.000 katılımcının yer aldığı rekora ulaşılamayacak.

Bunun nedeni ise, Avustralya Grand Prix Corporation'ın ülke çapındaki iş gücü azaldığı için kaliteden ödün vermemek adına uyguladığı 130.000 kişilik kapasite sınırı.

AGPC CEO'su Andrew Westacott, "Toplamda, etkinlik tarihindeki en büyük kalabalıklardan birine ulaşmayı hedefliyoruz."

"154.000 katılımcının yer aldığı 1996 yılındaki rekoru geçmeyeceğiz ama pazar günü için en yüksek ikinci veya üçüncü katılımcı sayısını bekliyoruz. Cumartesi ve cuma günü için de en yüksek rakama ulaşmayı bekliyoruz."

"Belki etkinlik yaklaştıkça perşembe günü için de aynı şeyi söyleyebiliriz." dedi.

Westacott, iş gücü sıkıntısının, normalde çoktan tamamlanmış olması gereken etkinlik çalışanlarının işe alımında açıkça görüldüğünü ve bu yıl işe alımların etkinliğe kadar devam edeceğini söyledi.

Westacott, "Üç hizmet sağlayıcımızla yaptığımız son görüşmelere göre şu anda personel sayısı açısından iyi durumdayız."

"Ancak normalde işe alımların çoktan tamamlanmış olması gerekiyordu."

"Şu anda işe alım süreci etkinliğe kadar sürecek."

"Bu nedenle, birinci sınıf bir deneyimimiz olması için katılımcı sayısını 125-130.000 civarında tutuyoruz."

"Hizmetin, Formula 1 ve Melbourne'dekilerin beklediği dünya standartlarında olduğundan emin olmak istiyoruz." dedi.

İş gücü sıkıntıları, pandemi boyunca spor etkinliklerinde bir sorun oldu ve bu durum Avustralya Futbol Ligi'nin açılış turunda da gündeme geldi.

Melbourne Cricket Ground (MCG) da bu durumdan kötü etkilendi ve maçlar sırasında, yiyecek ve içecek için uzun kuyruklarda bekleyen taraftarlar vardı.

Victoria'nın Spor, Turizm ve Büyük Etkinlikler Bakanı Martin Pakula, Avustralya GP'nin MCG'nin yaşadığı durumdan kaçınabileceğinden emin olduğunu ancak yine de ilgilenen tüm çalışanların AGPC ile iletişime geçmesini söyledi.

Pakula, "Tüm ekonomide iş gücü sıkıntıları olduğunu öğrendik ve yeterli sayıda personelimiz olduğuna emin olmak için elimizden geleni yapıyoruz."

"Ancak uluslararası öğrencilerin ve yetenekli vize sahiplerinin az olması, iş gücü sıkıntılarını mücadele etmemiz gereken bir mesele haline getiriyor."

"Ek iş arayan insanlara şunu söyleyebilirim, o hafta sonu boyunca çalışmak için Albert Park'tan daha heyecan verici bir yer bulamayacaksınız."

"İş gücü sıkıntısı gerçek bir problem. Futbolda böyle bir şeyin olacağını tahmin etmezdik." dedi.

2022 Avustralya Grand Prix'si 7-10 Nisan arasında gerçekleştirilecek.