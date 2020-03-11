Avustralya GP basın toplantısı programı açıklandı
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FIA, bu hafta sonu yapılacak 2020 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP öncesinde perşembe günü basın toplantısında yer alacak isimleri açıkladı.
2020 sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve perşembe günü yeni sezonun ilk basın toplantısı yapılacak.
Sürücülerin basın toplantısına son şampiyonu Lewis Hamilton'a ek olarak Ferrari pilotu Sebastian Vettel ve yerel kahraman Daniel Ricciardo katılacak. Ayrıca griddeki tek çaylak Nicholas Latifi de basın toplantısındaki yerini alacak.
Cuma günü ise son derece kritik isimler basın toplantısına katılacak. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, McLaren patronu Zak Brown, Mercedes'ten Toto Wolff ve Red Bull'dan Christian Horner basın toplantısında yer alacak.
Program:
12 Mart Perşembe - TSİ 08:00:
- Sebastian Vettel (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Mercedes)
- Daniel Ricciardo (Renault)
- Nicholas Latifi (Williams)
13 Mart Cuma - TSİ 06:00:
- Mattia Binotto (Ferrari)
- Zak Brown (McLaren)
- Toto Wolff (Mercedes)
- Christian Horner (Red Bull)
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Avustralya GP
|Editör
|Kemal Şengül
Avustralya GP basın toplantısı programı açıklandı
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