Avustralya GP basın toplantısı programı açıklandı

2020 sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve perşembe günü yeni sezonun ilk basın toplantısı yapılacak.

Sürücülerin basın toplantısına son şampiyonu Lewis Hamilton'a ek olarak Ferrari pilotu Sebastian Vettel ve yerel kahraman Daniel Ricciardo katılacak. Ayrıca griddeki tek çaylak Nicholas Latifi de basın toplantısındaki yerini alacak.

Cuma günü ise son derece kritik isimler basın toplantısına katılacak. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, McLaren patronu Zak Brown, Mercedes'ten Toto Wolff ve Red Bull'dan Christian Horner basın toplantısında yer alacak.

Program: