Avustralya GP 3. antrenman: Norris lider, Aston Martin pilotları kaza yaptı!

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Melbourne'de gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansı, sıralama turları öncesi son seans olduğu için oldukça değerliydi. Sürücüler araç üzerindeki son hazırlıklarını yaparken, hava sıcaklığı dünle benzer şekilde 21, pist sıcaklığı ise 36 dereceydi.

Seans nispeten daha olaylıydı. İlk 20 dakika geride kalmak üzereyken Lewis Hamilton son sektörde çakıl havuzuna çıktı ve kayarak bariyerlere sürttü. Aracında hasar olmadığı için seansa devam edebildi.

Saniyeler sonra bu kez Sebastian Vettel 10. virajın çıkışında yaşadığı kaymanın ardından aracını toparlayamadı ve çakıl havuzuna çıkıp, bariyerlere çarptı. Aracın sol ön süspansiyonu ve ön kanadı kırıldı. Bunun üzerine seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Vettel'in durumu iyiydi hatta Mick Schumacher, aracıyla Vettel'in yanında durup iyi olup olmadığını sordu.

Daha sonra George Russell pistin farklı bölümlerinde birkaç kez pist dışına taştı ve sürücülerin büyük çoğunluğu trafikle boğuştu.

Melbourne'de zaman tablosu sürekli olarak değişti. İlk 15 dakika geride kalırken 1:21'in altına inilmeye başladı ve kırmızı bayraklar çıktığı esnada Fernando Alonso'nun 1:20.119'luk turuyla liderliği vardı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Seans tekrar başladıktan sonra Alonso 1:19.906 yaparak en iyi derecesini pekiştirdi. Sergio Perez 1:19.720 ile kendisine yanıt verdi ve daha sonra liderlik birkaç kez daha bu iki pilot arasında el değişti.

Son 15 dakikaya girerken Carlos Sainz sahneye çıktı ve 1:19.419'luk turuyla liderliğe yükseldi.

Bu tur bir süre zirvede kalsa da, bu hafta sonu daha iyi görünen McLaren'da Lando Norris yeni set yumuşak lastikle 1:19.117 yaptı ve ilk sırayı eline geçirdi.

Bitime üç dakika kala Aston Martin'in diğer pilotu Lance Stroll aracının kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa neden oldu.

Sonuç olarak seans, kırmızı bayrak altında sona erdi ve seansın lideri McLaren'ın İngiliz pilotu Norris oldu.

Leclerc, seansın son bölümünde yeni set yumuşak lastikle 1:19.249'luk bir tur zamanı yakaladı ve Norris'in 0.132 saniye gerisinde ikinci oldu.

Red Bull pilotu Perez, seansın hızlı isimlerinden birisiydi ve birden fazla kez liderliğe yükselmesine rağmen 0.148 saniye geride üçüncü oldu.

Alonso da seansın öne çıkan isimlerinden birisiydi. Yumuşak lastikle uzun süre pistte kalan Alonso, peş peşe hızlı tur denemeleri yaptı ve 0.158 saniye geride dördüncü oldu.

En hızlı turunda trafikle boğuşan Carlos Sainz 0.302 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaparken, ilk altıyı takım arkadaşı Norris'ten 0.5 saniye yavaş kalan McLaren pilotu Daniel Ricciardo tamamladı.

Red Bull'da Max Verstappen, aracın dengesinden hiç memnun değildi. Seansa orta hamurla başlayan Verstappen, daha sonra yumuşak lastiğe geçti ve tüm zaman turu denemelerinde hata yaptı. Hal böyle olunca orta hamurla attığı 1:19.809'luk turuyla 0.692 saniye geride yedinci oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes'te Lewis Hamilton genel olarak son sektörde çok iyi görünmedi ve dalgalanan aracıyla 0.779 saniye geride sekizinci en iyi zamanı yaptı.

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas iki iyi sektör zamanıyla geliyordu fakat son sektörde hata yapınca, 0.891 saniye geride dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk onu AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda tamamladı. Japon pilot, iyi bir turla geliyordu fakat kırmızı bayrak nedeniyle derecesini geliştiremedi.

Mercedes'in diğer pilotu George Russell, Hamilton'ın 0.2 saniye gerisinde kaldığı seansta 11. olurken, AlphaTauri'de Pierre Gasly 12. ve Alpine'de Esteban Ocon 13. oldu. Ocon, Alonso'dan 0.9 saniye yavaş kaldı.

Bu 13 isim, yakın geçen seansta sadece 1 saniye içerisinde dizildi.

Haas bu hafta sonu ilk iki yarıştaki kadar hızlı görünmüyordu ve Mick Schumacher 1.5 saniye geride 14. oldu. Kevin Magnussen ise 1.9 saniye geride 17. en iyi zamanı yapabildi.

Zhou Guanyu, ilk kez sürüş yaptığı Melbourne'de 15. olurken, Alex Albon 16., Nicholas Latifi ise 18. oldu.

Son iki sırada Aston Martin sürücüleri Lance Stroll ve Vettel yer aldı. Vettel seans içerisinde zaman turu kaydedemedi.

Sıralama turları TSi 09:00'da gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: