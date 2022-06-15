Avustralya GP, 2035'e kadar F1 takviminde!

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Avustralya GP'nin mevcut anlaşması zaten 2025'e kadar sürecekti. Mevcut anlaşmaya ek olarak 10 senelik uzatmaya gidildi. Mevcut yarışlar; Formula 1'e girmek isteyen başka yarışlar/ülkeler olduğu için uzun vadeli anlaşma yaparak yerlerini sağlama almaya çalışıyorlar.

Amerika'da 3. yarış olarak gerçekleştirilecek Las Vegas GP, 2023'te takvime girecek. F1 CEO'su Stefano Domenicali, Azerbaycan GP'nin ardından 2023'te F1'e girmesi planlanan Kyalami yarışını görüşmek için Güney Afrika'ya gitti.

Diğer taraftan Melbourne, Avustralya GP konusunda kendi içinde bazı rakiplere sahipti. Sydney, F1 yarışını almayı umuyordu.

Yapılan yeni anlaşma kapsamında Albert Park pistinde daha fazla güncelleme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, "Geçtiğimiz iki yılda organizatör, pisti geliştirmek için önemli yatırımlar yaptı ve önümüzdeki yıllarda padok ve pit alanı da dahil olmak üzere genel taraftar deneyimini ve tesislerini geliştirmeye devam edecek."

"Bu, taraftar deneyimini iyileştirecek ancak aynı zamanda önümüzdeki on yıl boyunca etkinliğin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli olacak takımların tesislerini modernize edecek." denildi.

Bu anlaşmayla beraber beklenmedik bir duyuru daha yapıldı. Bu açıklamaya göre 2023'ten itibaren Melbourne, Formula 1 yarışı hafta sonunda Formula 2 ve Formula 3'ü de ağırlayacak.

Geçmişte, seyahat giderleri nedeniyle F1'in destek serileri Avustralya'da yapılmıyordu. bunun yerine yerel seriler, F1'e destek veriyordu. Formula 2 ve Formula 3'ün gelmesiyle yerel serilere pist üstü zamanı verilecek mi, verilecekse ne kadar verilecek şimdilik bilinmiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Domenicali, "Bu yarış her zaman taraftarların, pilotların ve takımların favorisi oldu. Ve Melbourne, sporumuza mükemmel uyan, inanılmaz ve canlı bir uluslararası şehir."

"Bu yılki Grand Prix'de büyük kalabalıklar ve tutkulu taraftarlar gördük. Sporumuz büyümeye devam ederken Avustralya'daki gelecek için çok heyecanlıyız." dedi.

Avustralya GP CEO'su Andrew Westacott, "Bu, Melbourne ve Victoria için harika olan sansasyonel bir duyuru."

"Bu, zengin motor sporları tarihimizin yanı sıra Melbourne'ün büyük spor etkinliklerine olan sevgisini de geliştiriyor ve yeni nesil Avustralyalı yarış yıldızlarına ilham veriyor."

"F1 ile olan güçlü ilişkimizden gurur duyuyoruz. Onlarla birlikte bu sporu Avustralya'da ve daha geniş Asya-Pasifik bölgesinde büyüteceğiz. Avustralya GP Şirketi'ndeki herkes, önümüzdeki 13 yıl boyunca F1 Avustralya GP'sini yeni seviyelere taşımayı dört gözle bekliyor." dedi.

Victoria Turizm, Spor ve Büyük Etkinlikler Bakanı Martin Pakula ise yarışın yerel ekonomiye yaptığı katkıya dikkat çekti.

Pakula, "Avustralya Grand Prix'si hiç bu kadar büyük olmamıştı, Bu yıl yapılan yarışta 419.000'den fazla insan Albert Park'a akın etti."

"Bu etkinliğin, ekonomimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle, yarışı Melbourne'de düzenlemeye başladığımızdan bu yana en uzun süreli anlaşma uzantısını yaptık." dedi.