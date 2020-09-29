Avustralya GP, 2021'in Mart ayında F1'e ev sahipliği yapmayı hedefliyor

Edinilen bilgilere göre taraflar tarafından tercih edilen plan, 2020 Avustralya GP'yi 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirmek olacak. Bu, 2020 için planlanan tarihlerle aynı aralık olacağı anlamına geliyor.

Yarışın seyircili yapılma planı da var. Ancak Avustralya'nın sıkı COVID-19 güvenlik protokollerinden ötürü yarışa katılan taraftar kapasitesinin sınırlandırılması ve tribünlerin yeniden konumlandırılması bekleniyor.

Melbourne şu anda ölümcül COVID-19 salgınının ikinci dalgasıyla boğuşuyor ve kent "4. Aşama" tedbirlerini uyguluyor.

Yeni vaka sayıları artık tek haneli rakamlara indi ve Noel'e kadar normal seyre dönmesi umut ediliyor. Bu da Avustralya Açık ve Avustralya GP etkinliklerin önümüzdeki yıl yapılmasına olanak sağlayacak.

Ayrıca ülkede dışarıdan gelenlere yönelik bazı karantina yöntemleri uygulanma planları olsa da, şu anda ülkenin uluslararası sınırları kapatılmış durumda.