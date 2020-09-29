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Formula 1 / Son dakika

Avustralya GP, 2021'in Mart ayında F1'e ev sahipliği yapmayı hedefliyor

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Avustralya GP, 2021'in Mart ayında F1'e ev sahipliği yapmayı hedefliyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Motorsport.com kaynaklarına göre, Avustralyalı Grand Prix organizatörleri Mart ayında 2021 Formula 1 sezonunun açılış yarışına e sahipliği yapmak istiyorlar.

Edinilen bilgilere göre taraflar tarafından tercih edilen plan, 2020 Avustralya GP'yi 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirmek olacak. Bu, 2020 için planlanan tarihlerle aynı aralık olacağı anlamına geliyor.

Yarışın seyircili yapılma planı da var. Ancak Avustralya'nın sıkı COVID-19 güvenlik protokollerinden ötürü yarışa katılan taraftar kapasitesinin sınırlandırılması ve tribünlerin yeniden konumlandırılması bekleniyor. 

Melbourne şu anda ölümcül COVID-19 salgınının ikinci dalgasıyla boğuşuyor ve kent "4. Aşama" tedbirlerini uyguluyor.

Yeni vaka sayıları artık tek haneli rakamlara indi ve Noel'e kadar normal seyre dönmesi umut ediliyor. Bu da Avustralya Açık ve Avustralya GP etkinliklerin önümüzdeki yıl yapılmasına olanak sağlayacak.

Ayrıca ülkede dışarıdan gelenlere yönelik bazı karantina  yöntemleri uygulanma planları olsa da, şu anda ülkenin uluslararası sınırları kapatılmış durumda.

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Editör Andrew van Leeuwen

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