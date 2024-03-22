Avustralya GP 2. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci
2024 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc lider tamamladı.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Mark Sutton / Motorsport Images
Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari'den Charles Leclerc 1:17.277 ile lider tamamlarken Verstappen 0.381 saniye gerisinde ikinci, Sainz ise .430 saniye gerisinde 3. sırada noktaladı.
Albon 1. antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle bu seansa katılamadı. Albon'un sağlık durumu iyi ama Williams aracı seansa yetiştiremediği için çıkarmadı.
Seans başlar başlamaz pilotlar piste çıktılar ve zaman turu atmaya başladılar.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Logan Sargeant, Williams FW46
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alonso 1:19.412 ile açılış yaptı. Daha sonra turunu 1:18.805'e çekti. Bu bölümde pilotlar sırayla en hızlı turu ele geçirirken Leclerc en hızlı üç sektör ile hafta 1:17.936 ile hasta sonunun ilk 1:17'li derecesini elde etti.
Seansın ilk 20 dakikaık bölümünde pilotlar orta hamur lastiklerde turlarını attılar ve daha sonra yavaş yavaş garajlarına döndüler.
Verstappen aracının tabanına ilk seansın sonunda zarar verdiği için seansın ilk 20 dakikasında piste çıkmadı.
İlk 20 dakikadan sonra pilotlar yumuşak lastikle piste çıkamaya başlarken Verstappen'de bu bölümde piste çıktı.
Yumuşak lastiklerle Alonso 1:17.912 ile ilk sırayı alan isim oldu. Daha sonra takım arkadaşı Stroll ilk sırayı aldıktan sonra Ferrari pilotu 1:17.423 ile ilk sırayı ele geçirdi.
Daha sonra Carlos Sainz takım arkadaşının 0.430 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Verstappen de Sainz ile aynı dereceyi elde ederek 3. sıradaydı. Daha sonra Verstappen turunu geliştirerek Leclerc'in 0.381 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı.
Bu bölümden sonra seans oldukça sakin tamamlandı ve takımlar yarışa odaklanarak sürüş yaptılar.
Aston Martin'de Stroll ve Alonso ilk üçlünün arkasındaki isimler oldu.
Russell, Piastri, Perez, Norris ve Tsunoda ilk onu tamamladılar.
Zhou, Ricciardo, Sargeant, Bottas ve Gasly ise ilk on ismin arkasındaki grupta yer aldılar.
Seansı Hulkenberg 16. ve Ocon 17. tamamlarken günü istediği gibi geçiremeyen Hamilton 18. oldu. Magnussen ise 19. olarak seansı tamamladı.
Albon ise aracının şasisine zarar verip aracı seansa yetiştiremedikleri için piste çıkamamıştı ve seansta da tur atamayan tek isim oldu.
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Şase
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|1
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|26
|
1'17.277
|245.879
|2
|M. Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.381
1'17.658
|0.381
|244.672
|3
|C. Sainz Jr. Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.430
1'17.707
|0.049
|244.518
|4
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|29
|
+0.545
1'17.822
|0.115
|244.157
|5
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|
+0.635
1'17.912
|0.090
|243.875
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.674
1'17.951
|0.039
|243.753
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|29
|
+0.800
1'18.077
|0.126
|243.359
|8
|S. Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|33
|
+0.813
1'18.090
|0.013
|243.319
|9
|L. Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.878
1'18.155
|0.065
|243.116
|10
|Y. Tsunoda AlphaTauri
|22
|RB
|Red Bull
|27
|
+0.911
1'18.188
|0.033
|243.014
|11
|G. Zhou Sauber
|24
|Sauber
|Ferrari
|32
|
+1.144
1'18.421
|0.233
|242.292
|12
|D. Ricciardo AlphaTauri
|3
|RB
|Red Bull
|30
|
+1.257
1'18.534
|0.113
|241.943
|13
|L. Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|23
|
+1.301
1'18.578
|0.044
|241.808
|14
|V. Bottas Sauber
|77
|Sauber
|Ferrari
|32
|
+1.308
1'18.585
|0.007
|241.786
|15
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|33
|
+1.414
1'18.691
|0.106
|241.460
|16
|N. Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|28
|
+1.425
1'18.702
|0.011
|241.427
|17
|E. Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|32
|
+1.428
1'18.705
|0.003
|241.417
|18
|L. Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|23
|
+1.557
1'18.834
|0.129
|241.022
|19
|K. Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|31
|
+1.998
1'19.275
|0.441
|239.682
|20
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|0
|
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