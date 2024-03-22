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Formula 1 Avustralya GP
Antrenman raporu

Avustralya GP 2. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci

2024 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc lider tamamladı.

Burak Yasul
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Mark Sutton / Motorsport Images

Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansını Ferrari'den Charles Leclerc 1:17.277 ile lider tamamlarken Verstappen 0.381 saniye gerisinde ikinci, Sainz ise .430 saniye gerisinde 3. sırada noktaladı.

Albon 1. antrenman seansında yaptığı kaza nedeniyle bu seansa katılamadı. Albon'un sağlık durumu iyi ama Williams aracı seansa yetiştiremediği için çıkarmadı.

Seans başlar başlamaz pilotlar piste çıktılar ve zaman turu atmaya başladılar.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Logan Sargeant, Williams FW46

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alonso 1:19.412 ile açılış yaptı. Daha sonra turunu 1:18.805'e çekti. Bu bölümde pilotlar sırayla en hızlı turu ele geçirirken Leclerc en hızlı üç sektör ile hafta 1:17.936 ile hasta sonunun ilk 1:17'li derecesini elde etti.

Seansın ilk 20 dakikaık bölümünde pilotlar orta hamur lastiklerde turlarını attılar ve daha sonra yavaş yavaş garajlarına döndüler.

Verstappen aracının tabanına ilk seansın sonunda zarar verdiği için seansın ilk 20 dakikasında piste çıkmadı.

İlk 20 dakikadan sonra pilotlar yumuşak lastikle piste çıkamaya başlarken Verstappen'de bu bölümde piste çıktı.

Yumuşak lastiklerle Alonso 1:17.912 ile ilk sırayı alan isim oldu. Daha sonra takım arkadaşı Stroll ilk sırayı aldıktan sonra Ferrari pilotu 1:17.423 ile ilk sırayı ele geçirdi.

Daha sonra Carlos Sainz takım arkadaşının 0.430 saniye arkasında ikinci sırayı aldı. Verstappen de Sainz ile aynı dereceyi elde ederek 3. sıradaydı. Daha sonra Verstappen turunu geliştirerek Leclerc'in 0.381 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı. 

Bu bölümden sonra seans oldukça sakin tamamlandı ve takımlar yarışa odaklanarak sürüş yaptılar.

Aston Martin'de Stroll ve Alonso ilk üçlünün arkasındaki isimler oldu.

Russell, Piastri, Perez, Norris ve Tsunoda ilk onu tamamladılar.

Zhou, Ricciardo, Sargeant, Bottas ve Gasly ise ilk on ismin arkasındaki grupta yer aldılar.

Seansı Hulkenberg 16. ve Ocon 17. tamamlarken günü istediği gibi geçiremeyen Hamilton 18. oldu. Magnussen ise 19. olarak seansı tamamladı.

Albon ise aracının şasisine zarar verip aracı seansa yetiştiremedikleri için piste çıkamamıştı ve seansta da tur atamayan tek isim oldu.

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Şase Motor Tur Zaman Ara km/s
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

1'17.277

   245.879
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 21

+0.381

1'17.658

 0.381 244.672
3 Spain C. Sainz Jr. Ferrari 55 Ferrari Ferrari 25

+0.430

1'17.707

 0.049 244.518
4 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 29

+0.545

1'17.822

 0.115 244.157
5 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 31

+0.635

1'17.912

 0.090 243.875
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 24

+0.674

1'17.951

 0.039 243.753
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+0.800

1'18.077

 0.126 243.359
8 Mexico S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 33

+0.813

1'18.090

 0.013 243.319
9 United Kingdom L. Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 23

+0.878

1'18.155

 0.065 243.116
10 Japan Y. Tsunoda AlphaTauri 22 RB Red Bull 27

+0.911

1'18.188

 0.033 243.014
11 China G. Zhou Sauber 24 Sauber Ferrari 32

+1.144

1'18.421

 0.233 242.292
12 Australia D. Ricciardo AlphaTauri 3 RB Red Bull 30

+1.257

1'18.534

 0.113 241.943
13 United States L. Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 23

+1.301

1'18.578

 0.044 241.808
14 Finland V. Bottas Sauber 77 Sauber Ferrari 32

+1.308

1'18.585

 0.007 241.786
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Renault 33

+1.414

1'18.691

 0.106 241.460
16 Germany N. Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 28

+1.425

1'18.702

 0.011 241.427
17 France E. Ocon Alpine 31 Alpine Renault 32

+1.428

1'18.705

 0.003 241.417
18 United Kingdom L. Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 23

+1.557

1'18.834

 0.129 241.022
19 Denmark K. Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 31

+1.998

1'19.275

 0.441 239.682
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 0

 

    
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