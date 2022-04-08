Avustralya GP 2. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.2 saniye önünde lider

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Melbourne'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışla aynı saatte gerçekleştirilirken, pist sıcaklığı sabaha göre yaklaşık 8 derece daha düşüktü.

İlk antrenman seansına kıyasla daha olaysız bir seans oldu. Seansın öne çıkan anları arasında Mick Schumacher'in pist dışına çıkması ve durmak zorunda kalması vardı. Alman pilot daha sonra aracını geri döndürdü ve seansa devam etti.

Ayrıca Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıktılar ve araçlarını bir yere çarpmadan seansa devam ettiler.

Seansın son 12 dakikalık bölümüne girerken, Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün aracının ön tarafından bir parça koptu ve pist üstünde kaldığı için kırmızı bayrak çıktı. Bu, seanstaki ilk ve tek kırmızı bayraktı.

Zaman tablosuna bakıldığında, seansın başlangıcında dereceler 1:21'lerdeydi. Daha sonra 1:20'lere, 1:19'lara ve sonunda 1:18'lere indi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas ilk 15 dakika geride kalırken 1:20.432 ile liderliği aldı. Fakat kısa bir süre sonra Charles Leclerc 1:20.175 ve Carlos Sainz 1:19.979 yaptı. İspanyol pilotun bu turu bir süre zirvede kaldı.

Daha sonra hem Leclerc hem de Sainz'dan birer hızlı tur daha geldi. Leclerc 1:19.771 yaparken, Sainz 1:19.568 yaptı.

Son yarım saate girilirken zaman tablosu tekrar değişti. Fernando Alonso, Alpine ile güçlü bir tur çıkardı ve 1:19.537 yaparak liderliği aldı. Kısa bir süre sonra Leclerc 1:19.487, Sainz ise 1:19.376 yaptı. Son sözü ise 1:18.978 yapan Leclerc söyledi.

Monakolu pilot, 1:19'un altına inebilen tek isimdi ve dalgalanma sorunuyla boğuşmasına rağmen seansı ilk sırada tamamladı.

Ferrari seansı ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyordu. Fakat Max Verstappen, son zaman turu denemesinde 1:19.233 yaptı ve Leclerc'in 0.2 saniye gerisinde kalmasına rağmen iki Ferrari'nin arasına girdi.

Sainz genel anlamda güçlü bir seans geçirse de, trafik nedeniyle temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve 0.398 saniye geride üçüncü oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Dördüncü sırada sürpriz şekilde Alonso yer aldı. Bu hafta sonu yeni bir taban deneyen Alpine pilotları, antrenman seanslarında çok güçlü göründüler. Alonso, 1:19.537'lik turuyla bir ara liderliğe yükseldi ve sonunda seansı 0.5 saniye geride dördüncü bitirdi.

Red Bull pilotu Sergio Perez son denemesinde 1:19.658 yapsa da, lider Leclerc'in 0.6, Verstappen'in ise 0.4 saniye gerisinde kaldı ve beşinci oldu.

Alpine'in diğer pilotu Esteban Ocon, 1:19.842 yaptı ve 1:20'nin altına inebilen son isim olarak seansı altıncı sırada tamamladı. Fransız pilotun turu, takım arkadaşı Alonso'dan 0.3 saniye yavaş kalsa da, ilk altıya girmesi için yeterliydi

Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, pozitif formunu sürdürdü ve 1 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaptı.

McLaren ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da iki pilotla birden ilk ona girdi. Lando Norris 1:20.100 ile 8. olurken, Daniel Ricciardo 1:20.203 ile 10. oldu. İki McLaren sürücüsünü, Norris'ten 0.042 saniye yavaş kalan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ayırdı.

Mercedes pilotları ikinci antrenman seansında epey zorlandılar. Yakın mücadelede George Russell 1:20.212 ile ancak 11. olurken, Lewis Hamilton daha da yavaş kaldı ve 1:20.521'le 13. olabildi. İki Mercedes pilotu arasında Yuki Tsunoda yer aldı.

George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin'de Sebastian Vettel, ilk antrenman seansında yaşadığı güç ünitesi sorunu nedeniyle yeni üniteye geçmek zorunda kaldı. Fakat takım, tüm çabalarına rağmen araç yetiştirilemedi. Lance Stroll ise liderin 1.6 saniye geride 14. olabildi.

Çaylak Zhou Guanyu, Bottas'ın 1 saniye gerisinde kalmasının ardından 15. olurken, dalgalanma sorunuyla boğuşan Haas pilotları Kevin Magnussen ve Schumacher 16. ve 18. olabildiler.

Williams ise ilk iki yarışta olduğu gibi en yavaş takım görüntüsü çizdi. Alex Albon ancak 17. olabilirken, Nicholas Latifi son sırada yer aldı.

Avustralya GP hafta sonunda heyecan, cumartesi günü 06:00'da yapılacak 3. antrenman seansıyla devam edecek.

Avustralya GP 2. antrenman sonucu:

Poz. Sürücü Takım Derece Fark Tur 1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.978s 27 2 Max Verstappen Red Bull 1:19.223s + 0.245s 22 3 Carlos Sainz Ferrari 1:19.376s + 0.398s 27 4 Fernando Alonso Alpine 1:19.537s + 0.559s 22 5 Sergio Pérez Red Bull 1:19.658s + 0.680s 20 6 Esteban Ocon Alpine 1:19.842s + 0.864s 25 7 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:20.055s + 1.077s 25 8 Lando Norris McLaren 1:20.100s + 1.122s 24 9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.142s + 1.164s 27 10 Daniel Ricciardo McLaren 1:20.203s + 1.225s 24 11 George Russell Mercedes 1:20.212s + 1.234s 25 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:20.424s + 1.446s 30 13 Lewis Hamilton Mercedes 1:20.521s + 1.543s 23 14 Lance Stroll Aston Martin 1:20.611s + 1.633s 28 15 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.063s + 2.085s 23 16 Kevin Magnussen Haas 1:21.191s + 2.213s 23 17 Alexander Albon Williams 1:21.912s + 2.934s 28 18 Mick Schumacher Haas 1:21.974s + 2.996s 22 19 Nicholas Latifi Williams 1:22.307s + 3.329s 24 20 Sebastian Vettel Aston Martin 0