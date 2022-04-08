Avustralya GP 2. antrenman: Leclerc, Verstappen'in 0.2 saniye önünde lider
Avustralya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.
Melbourne'de gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı, sıralama turları ve yarışla aynı saatte gerçekleştirilirken, pist sıcaklığı sabaha göre yaklaşık 8 derece daha düşüktü.
İlk antrenman seansına kıyasla daha olaysız bir seans oldu. Seansın öne çıkan anları arasında Mick Schumacher'in pist dışına çıkması ve durmak zorunda kalması vardı. Alman pilot daha sonra aracını geri döndürdü ve seansa devam etti.
Ayrıca Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da pistin çeşitli bölümlerinde pist dışına çıktılar ve araçlarını bir yere çarpmadan seansa devam ettiler.
Seansın son 12 dakikalık bölümüne girerken, Aston Martin pilotu Lance Stroll'ün aracının ön tarafından bir parça koptu ve pist üstünde kaldığı için kırmızı bayrak çıktı. Bu, seanstaki ilk ve tek kırmızı bayraktı.
Zaman tablosuna bakıldığında, seansın başlangıcında dereceler 1:21'lerdeydi. Daha sonra 1:20'lere, 1:19'lara ve sonunda 1:18'lere indi.
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas ilk 15 dakika geride kalırken 1:20.432 ile liderliği aldı. Fakat kısa bir süre sonra Charles Leclerc 1:20.175 ve Carlos Sainz 1:19.979 yaptı. İspanyol pilotun bu turu bir süre zirvede kaldı.
Daha sonra hem Leclerc hem de Sainz'dan birer hızlı tur daha geldi. Leclerc 1:19.771 yaparken, Sainz 1:19.568 yaptı.
Son yarım saate girilirken zaman tablosu tekrar değişti. Fernando Alonso, Alpine ile güçlü bir tur çıkardı ve 1:19.537 yaparak liderliği aldı. Kısa bir süre sonra Leclerc 1:19.487, Sainz ise 1:19.376 yaptı. Son sözü ise 1:18.978 yapan Leclerc söyledi.
Monakolu pilot, 1:19'un altına inebilen tek isimdi ve dalgalanma sorunuyla boğuşmasına rağmen seansı ilk sırada tamamladı.
Ferrari seansı ilk iki sırada tamamlayacak gibi görünüyordu. Fakat Max Verstappen, son zaman turu denemesinde 1:19.233 yaptı ve Leclerc'in 0.2 saniye gerisinde kalmasına rağmen iki Ferrari'nin arasına girdi.
Sainz genel anlamda güçlü bir seans geçirse de, trafik nedeniyle temiz bir tur çıkarmakta zorlandı ve 0.398 saniye geride üçüncü oldu.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Dördüncü sırada sürpriz şekilde Alonso yer aldı. Bu hafta sonu yeni bir taban deneyen Alpine pilotları, antrenman seanslarında çok güçlü göründüler. Alonso, 1:19.537'lik turuyla bir ara liderliğe yükseldi ve sonunda seansı 0.5 saniye geride dördüncü bitirdi.
Red Bull pilotu Sergio Perez son denemesinde 1:19.658 yapsa da, lider Leclerc'in 0.6, Verstappen'in ise 0.4 saniye gerisinde kaldı ve beşinci oldu.
Alpine'in diğer pilotu Esteban Ocon, 1:19.842 yaptı ve 1:20'nin altına inebilen son isim olarak seansı altıncı sırada tamamladı. Fransız pilotun turu, takım arkadaşı Alonso'dan 0.3 saniye yavaş kalsa da, ilk altıya girmesi için yeterliydi
Alfa Romeo'da Valtteri Bottas, pozitif formunu sürdürdü ve 1 saniye geride yedinci en iyi zamanı yaptı.
McLaren ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da iki pilotla birden ilk ona girdi. Lando Norris 1:20.100 ile 8. olurken, Daniel Ricciardo 1:20.203 ile 10. oldu. İki McLaren sürücüsünü, Norris'ten 0.042 saniye yavaş kalan AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ayırdı.
Mercedes pilotları ikinci antrenman seansında epey zorlandılar. Yakın mücadelede George Russell 1:20.212 ile ancak 11. olurken, Lewis Hamilton daha da yavaş kaldı ve 1:20.521'le 13. olabildi. İki Mercedes pilotu arasında Yuki Tsunoda yer aldı.
George Russell, Mercedes W13, Pierre Gasly, AlphaTauri AT03
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
Aston Martin'de Sebastian Vettel, ilk antrenman seansında yaşadığı güç ünitesi sorunu nedeniyle yeni üniteye geçmek zorunda kaldı. Fakat takım, tüm çabalarına rağmen araç yetiştirilemedi. Lance Stroll ise liderin 1.6 saniye geride 14. olabildi.
Çaylak Zhou Guanyu, Bottas'ın 1 saniye gerisinde kalmasının ardından 15. olurken, dalgalanma sorunuyla boğuşan Haas pilotları Kevin Magnussen ve Schumacher 16. ve 18. olabildiler.
Williams ise ilk iki yarışta olduğu gibi en yavaş takım görüntüsü çizdi. Alex Albon ancak 17. olabilirken, Nicholas Latifi son sırada yer aldı.
Avustralya GP hafta sonunda heyecan, cumartesi günü 06:00'da yapılacak 3. antrenman seansıyla devam edecek.
Avustralya GP 2. antrenman sonucu:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Derece
|Fark
|Tur
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:18.978s
|27
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:19.223s
|+ 0.245s
|22
|3
|Carlos Sainz
|Ferrari
|1:19.376s
|+ 0.398s
|27
|4
|Fernando Alonso
|Alpine
|1:19.537s
|+ 0.559s
|22
|5
|Sergio Pérez
|Red Bull
|1:19.658s
|+ 0.680s
|20
|6
|Esteban Ocon
|Alpine
|1:19.842s
|+ 0.864s
|25
|7
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|1:20.055s
|+ 1.077s
|25
|8
|Lando Norris
|McLaren
|1:20.100s
|+ 1.122s
|24
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|1:20.142s
|+ 1.164s
|27
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|1:20.203s
|+ 1.225s
|24
|11
|George Russell
|Mercedes
|1:20.212s
|+ 1.234s
|25
|12
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|1:20.424s
|+ 1.446s
|30
|13
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:20.521s
|+ 1.543s
|23
|14
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:20.611s
|+ 1.633s
|28
|15
|Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|1:21.063s
|+ 2.085s
|23
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|1:21.191s
|+ 2.213s
|23
|17
|Alexander Albon
|Williams
|1:21.912s
|+ 2.934s
|28
|18
|Mick Schumacher
|Haas
|1:21.974s
|+ 2.996s
|22
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|1:22.307s
|+ 3.329s
|24
|20
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|0
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