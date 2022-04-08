Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Mercedes, Avustralya'ya güncelleme getirmediğini onayladı Sonraki / Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Formula 1 / Avustralya GP Antrenman raporu

Avustralya GP 1. antrenman: Sainz 0.5 saniye farkla lider, Ferrari 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Avustralya GP 1. antrenman: Sainz 0.5 saniye farkla lider, Ferrari 1-2!
Haberi dinle

Formula 1, bu hafta sonu 2019 yılından sonra ilk kez Melbourne'e gelirken, pistte yapılan değişikliklerden ötürü büyük bir belirsizlik hali hakimdi.

Sürücüleri beklendiği üzere Melbourne'de sıcak bir hava karşıladı ve pist sıcaklığı ilk antrenman seansında 37 dereceyi buldu.

Bir saat süren seansta iki önemli olay vardı. Bunlardan ilki Fernando Alonso'nun attığı spindi fakat İspanyol pilot bir yere çarpmadan yola devam edebildi. Diğer olayda ise Kevin Magnussen üçüncü virajda lastiklerini kilitleyip pist dışına taştı. Fakat bir yere çarpmadan yola dönmeyi başardı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, in the gravel

Kevin Magnussen, Haas VF-22, in the gravel

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca ilk seansta iki de kırmızı bayrak vardı. İlk kırmızı bayrak kazadan dolayı değil, Sergio Perez'in aracından kopan bir parçadan ötürü çıktı. Bu parçanın kaldırılmasının ardından seans tekrar başladı.

İkinci kırmızı bayrak ise Sebastian Vettel'in aracının yolda kalması nedeniyle çıktı. Alman pilot, COVID-19'u atlatmasının ardından pistlere geri dönse de, ilk seansın bitimine yaklaşık 14 dakika kala motor sorunu yaşadı ve dumanlar çıkan aracıyla yolda kaldı. Bundan ötürü de seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Derecelere bakıldığında, ilk bölümde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Hollandalı sürücü seansa yumuşak lastikleri kullanarak başladı ve ön kanat testleri yaptı.

Red Bull pilotu önce 1:21.625, sonra 1:21.140 ve en sonunda 1:20.909 yaptı. Bu turların ardından son yarım saate kadar zirvede yer aldı. Bitime 27 dakik kala Hollandalı pilot en iyi dereceyi 1:20.857'ye çekti.

Ferrari pilotları da son bölümde yumuşak lastiğe geçince işler kızışmaya başladı. Charles Leclerc, Verstappen'in turundan dakikalar sonra 1:20.825 yaptı ve seansın yeni lideri oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in the gravel

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in the gravel

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bir lastik soğutma turunun ardından favoriler bir başka tur denemesi daha yaptılar. Liderlik sırasıyla Verstappen'e, Leclerc'e ve son olarak 1:20.325 yapan Carlos Sainz'a geçti.

İspanyol pilot bitime 15 dakika kala 1:20'nin de altına indi ve 1:19.806 ile ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

Seansın kalan bölümünde Ferrari sürücüsünün derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Sainz, ilk antrenman seansını yarım saniye farkla ilk sırada tamamladı.

Ferrari, ilk iki yarışta olduğu gibi Avustralya'da da gayet iyi başladı. Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc, üç kez pist dışına çıkmasına rağmen seansı ikinci sırada tamamladı. Leclerc, en hızlı turunda Sainz'ın 0.571 gerisinde kalsa da, Ferrari 1-2 oldu.

Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen, Ferrari pilotlarının epey gerisinde kaldılar. Perez bitime kısa bir süre kala attığı turla 0.593 saniye geride üçüncü olurken, Verstappen uzun süre lider götürdüğü seansta 0.820 saniye geride kaldı ve dördüncü oldu. Hollandalı pilot son bölümde en hızlı tur denemesi yapmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki yüksek hızlı virajlarda iyi görünen McLaren, Melbourne'e de iyi başladı. Lando Norris ilk seansta 1 saniye geride beşinci olurken, Daniel Ricciardo 1.3 saniye geride sekizinci oldu. Bu, ilk iki yarışa kıyasla hafta sonuna çok daha iyi başladıkları anlamına geliyor.

Alpine iki araçla da ilk ona girmeyi başardı. Esteban Ocon, nispeten rahat göründüğü Alpine A522 ile 1.198 saniye geride altıncı olurken, Fernando Alonso pek rahat görünmedi ve son saniyelerde attığı turla 1.423 saniye geride dokuzuncu sırada yer aldı. İspanyol pilot birkaç kez pist dışına taştı ve bir de spin attı.

Bu hafta sonu herhangi bir güncellemeye sahip olmayan Mercedes'te Lewis Hamilton, ilk seansta 1.221 saniye geride yedinci oldu. İngiliz pilot, seans içerisinde iki kez lastiklerini kilitledi.

İlk onu Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas tamamladı. Fin pilotun turu, Alonso'dan 0.018 saniye yavaş kaldı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri pilotları için hafta sonu tempo olarak pek iyi başlamadı. Yuki Tsunoda, Bottas'ın 0.042 saniye gerisinde 11. olurken, Pierre Gasly daha da yavaş kalıp 14. oldu.

Bu ikiliyi Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell ve ilk iki yarışı kaçıran Vettel ayırdı. Alman pilot, seans içerisinde yolda kalsa da, AMR22 ile katıldığı ilk resmi seansta Lance Stroll'ü geride bıraktı.

Alfa Romeo'nun çaylak ismi Guanyu Zhou, iki saniye geride 15. sırada yer aldı.

Stroll, Vettel'in 0.2 saniye gerisinde 16. olurken, Alex Albon 17., Kevin Magnussen 18., Nicholas Latifi 19. ve Mick Schumacher 20. oldu.

Tüm pilotlar en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydederken, en çok turu 27 turla Ocon attı.

Australia Avustralya GP 1. antrenman sonucu:

P. Pilote Constructeur Moteur Tours Temps Écart
1 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 24 1'19.806  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'20.377 0.571
3 Mexico Sergio Pérez Red Bull Red Bull 20 1'20.399 0.593
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 22 1'20.626 0.820
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 22 1'20.878 1.072
6 France Esteban Ocon Alpine Renault 27 1'21.004 1.198
7 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1'21.027 1.221
8 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'21.155 1.349
9 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 21 1'21.229 1.423
10 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 23 1'21.247 1.441
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 26 1'21.289 1.483
12 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 26 1'21.457 1.651
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 18 1'21.661 1.855
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 26 1'21.701 1.895
15 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 21 1'21.821 2.015
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 24 1'21.869 2.063
17 Thailand Alexander Albon Williams Mercedes 25 1'22.754 2.948
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 18 1'23.186 3.380
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 25 1'23.924 4.118
20 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 15 1'24.349 4.543
paylaşım
yorumlar
Mercedes, Avustralya'ya güncelleme getirmediğini onayladı
Önceki haber

Mercedes, Avustralya'ya güncelleme getirmediğini onayladı
Sonraki haber

Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı

Sainz ve Stroll, hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz" Avustralya GP
Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu" Avustralya GP
Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Mekies: "Red Bull güçlü görünüyor" Avustralya GP
Formula 1

Mekies: "Red Bull güçlü görünüyor"

Son Haberler

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.