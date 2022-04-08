Avustralya GP 1. antrenman: Sainz 0.5 saniye farkla lider, Ferrari 1-2!

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Formula 1, bu hafta sonu 2019 yılından sonra ilk kez Melbourne'e gelirken, pistte yapılan değişikliklerden ötürü büyük bir belirsizlik hali hakimdi.

Sürücüleri beklendiği üzere Melbourne'de sıcak bir hava karşıladı ve pist sıcaklığı ilk antrenman seansında 37 dereceyi buldu.

Bir saat süren seansta iki önemli olay vardı. Bunlardan ilki Fernando Alonso'nun attığı spindi fakat İspanyol pilot bir yere çarpmadan yola devam edebildi. Diğer olayda ise Kevin Magnussen üçüncü virajda lastiklerini kilitleyip pist dışına taştı. Fakat bir yere çarpmadan yola dönmeyi başardı.

Kevin Magnussen, Haas VF-22, in the gravel Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ayrıca ilk seansta iki de kırmızı bayrak vardı. İlk kırmızı bayrak kazadan dolayı değil, Sergio Perez'in aracından kopan bir parçadan ötürü çıktı. Bu parçanın kaldırılmasının ardından seans tekrar başladı.

İkinci kırmızı bayrak ise Sebastian Vettel'in aracının yolda kalması nedeniyle çıktı. Alman pilot, COVID-19'u atlatmasının ardından pistlere geri dönse de, ilk seansın bitimine yaklaşık 14 dakika kala motor sorunu yaşadı ve dumanlar çıkan aracıyla yolda kaldı. Bundan ötürü de seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Derecelere bakıldığında, ilk bölümde Max Verstappen'in üstünlüğü vardı. Hollandalı sürücü seansa yumuşak lastikleri kullanarak başladı ve ön kanat testleri yaptı.

Red Bull pilotu önce 1:21.625, sonra 1:21.140 ve en sonunda 1:20.909 yaptı. Bu turların ardından son yarım saate kadar zirvede yer aldı. Bitime 27 dakik kala Hollandalı pilot en iyi dereceyi 1:20.857'ye çekti.

Ferrari pilotları da son bölümde yumuşak lastiğe geçince işler kızışmaya başladı. Charles Leclerc, Verstappen'in turundan dakikalar sonra 1:20.825 yaptı ve seansın yeni lideri oldu.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, in the gravel Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bir lastik soğutma turunun ardından favoriler bir başka tur denemesi daha yaptılar. Liderlik sırasıyla Verstappen'e, Leclerc'e ve son olarak 1:20.325 yapan Carlos Sainz'a geçti.

İspanyol pilot bitime 15 dakika kala 1:20'nin de altına indi ve 1:19.806 ile ilk sıradaki yerini pekiştirdi.

Seansın kalan bölümünde Ferrari sürücüsünün derecesini geçebilen bir isim çıkmadı ve Sainz, ilk antrenman seansını yarım saniye farkla ilk sırada tamamladı.

Ferrari, ilk iki yarışta olduğu gibi Avustralya'da da gayet iyi başladı. Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc, üç kez pist dışına çıkmasına rağmen seansı ikinci sırada tamamladı. Leclerc, en hızlı turunda Sainz'ın 0.571 gerisinde kalsa da, Ferrari 1-2 oldu.

Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen, Ferrari pilotlarının epey gerisinde kaldılar. Perez bitime kısa bir süre kala attığı turla 0.593 saniye geride üçüncü olurken, Verstappen uzun süre lider götürdüğü seansta 0.820 saniye geride kaldı ve dördüncü oldu. Hollandalı pilot son bölümde en hızlı tur denemesi yapmadı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Suudi Arabistan'daki yüksek hızlı virajlarda iyi görünen McLaren, Melbourne'e de iyi başladı. Lando Norris ilk seansta 1 saniye geride beşinci olurken, Daniel Ricciardo 1.3 saniye geride sekizinci oldu. Bu, ilk iki yarışa kıyasla hafta sonuna çok daha iyi başladıkları anlamına geliyor.

Alpine iki araçla da ilk ona girmeyi başardı. Esteban Ocon, nispeten rahat göründüğü Alpine A522 ile 1.198 saniye geride altıncı olurken, Fernando Alonso pek rahat görünmedi ve son saniyelerde attığı turla 1.423 saniye geride dokuzuncu sırada yer aldı. İspanyol pilot birkaç kez pist dışına taştı ve bir de spin attı.

Bu hafta sonu herhangi bir güncellemeye sahip olmayan Mercedes'te Lewis Hamilton, ilk seansta 1.221 saniye geride yedinci oldu. İngiliz pilot, seans içerisinde iki kez lastiklerini kilitledi.

İlk onu Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas tamamladı. Fin pilotun turu, Alonso'dan 0.018 saniye yavaş kaldı.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri pilotları için hafta sonu tempo olarak pek iyi başlamadı. Yuki Tsunoda, Bottas'ın 0.042 saniye gerisinde 11. olurken, Pierre Gasly daha da yavaş kalıp 14. oldu.

Bu ikiliyi Mercedes'in İngiliz pilotu George Russell ve ilk iki yarışı kaçıran Vettel ayırdı. Alman pilot, seans içerisinde yolda kalsa da, AMR22 ile katıldığı ilk resmi seansta Lance Stroll'ü geride bıraktı.

Alfa Romeo'nun çaylak ismi Guanyu Zhou, iki saniye geride 15. sırada yer aldı.

Stroll, Vettel'in 0.2 saniye gerisinde 16. olurken, Alex Albon 17., Kevin Magnussen 18., Nicholas Latifi 19. ve Mick Schumacher 20. oldu.

Tüm pilotlar en hızlı turunu yumuşak lastikle kaydederken, en çok turu 27 turla Ocon attı.

Avustralya GP 1. antrenman sonucu: