Avustralya, F1 yarışını erteleme kararından memnun

Formula 1 geçtiğimiz haftalarda, 2021 Avustralya GP'nın Kasım ayına ertelendiğini resmen doğrulamıştı.

İlk kez 1996 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapan Albert Park, o günden bu yana 2006 hariç her zaman Mart ayı içerisinde yapıldı.

Sadece 2 Nisan'da yapılan 2006 yarışı Mart ayında gerçekleştirilmemişti. Bu açıdan ilk kez farklı bir dönemde spora ev sahipliği yapmış olacaklar.

Şu anda ülkede sıkı koronavirüs tedbirleri alınmış durumda ve ayrıca ülkeye gelen herkes 14 gün süreyle kendilerini bir otel odasında tecrit etmek zorunda.

Avustralya Grand Prix Corporation'ın başkanı Paul Little, erteleme kararından memnuniyet duyduğunu söyledi ve ekledi: "Avustralya Grand Prix'sinin ertelendiğini ve 18-21 Kasım tarihleri ​​arasında yapılacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Bunu Victoria hükümeti ve Formula 1'in desteği olmadan yapamazdık. Yarış, 2021 sezonunun sondan üçüncü yarışı olacak ve böylece şampiyonluğun kaderinin belirlenebileceği bir yarışa güvenle ev sahipliği yapabiliriz."

"Bu zorlu zamanlarda gösterdikleri anlayıştan ötürü taraftarlarımıza ve ekibimize teşekkür ederiz."

Öte yandan Imola, 2021 takvimine dahil olan son yeni pist oldu.

Geçen yıl pandemi sayesinde takvime giren Imola, bu yıl F1'le yaptığı görüşmeleri olumlu şekilde sonuçlandırdı.

Pistin bulunduğu Emilia-Romagna Bölgesi'nin Başkanı Stefano Bonacini, hedeflerinin "en az iki yılda bir" F1'e ev sahipliği yapmak olduğunu belirtti.

“Yarışın gerçekleştirileceği Nisan ayında, yarışa olan ilginin mümkün olduğunca yüksek olmasını bekliyoruz."

"Umuyoruz ki Imola, 2021'in ardından da Formula 1 takviminin kalıcı bir parçası haline gelecek."

"Amacımız her yıl veya en azından iki yılda bir Formula 1'e ev sahipliği yapmak."