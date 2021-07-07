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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Avustralya, 2022 F1 sezonunun ilk yarışı olmayı planlamıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Avustralya Grand Prix'si gelecek yıl yapılması halinde sezonun ilk yarışı olmayacak gibi görünüyor.

Avustralya, 2022 F1 sezonunun ilk yarışı olmayı planlamıyor

Uzun yıllar boyunca Avustralya Grand Prix'si, Formula 1 takviminin ilk yarışına ev sahipliği yaptı ve adeta sembolik hale geldi. Fakat hem 2020 hem de 2021 sezonunda yapılması planlanan yarışlar, COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edildi.

Geçen yıl, yeni sezon temmuz ayında Avusturya'da başlarken, bu yıl sezon öncesi testlerine ve yeni sezonun ilk yarışına Bahreyn'in Sakhir pisti ev sahipliği yaptı.

Şimdi gelecek yıl Melbourne'ün yeniden Formula 1 takvimine dönmesi tartışılıyor ve Albert Park pisti, 2022'de de sezonun ilk yarışı olmayacak gibi görünüyor.

Victoria Eyalet Hükümeti Spor Bakanı Martin Pakula, "Gelecek yıl sezonun ilk yarışının Melbourne'de düzenlenmesinin pek de mümkün olmadığını görüyoruz."

"Bir süredir Formula 1 ile Nisan ayında bir yarış düzenleme olasılığını tartışıyoruz. Açıkçası başka seçenekler mümkün olsa bile Nisan ayını hedefliyoruz." dedi.

Pakula, 2025'e kadar olan anlaşmayı, uzun vadeli olarak uzatmak istediklerini de ekledi.

"Grand Prix ile olan sözleşmemiz, 2025'e kadar devam ediyor bunu gerçekten uzatmak istiyoruz. Dünyada, Alberk Park'taki kadar güzel ve sürücüler tarafından sevilen çok fazla pist yok."

"Albert Park'ın uzun yıllar Formula 1'e ev sahipliği yapmasını sağlamak için Formula 1 ile yakından çalışacağız."

Empty Albert Park after Australian GP cancellation decision

Empty Albert Park after Australian GP cancellation decision

Fotoğraf: Jack Ke

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