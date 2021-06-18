Avrupa yarışlarında, Ferrari'lerde Mission Winnow logosu yer almayacak

Philip Morris International’ın Mission Winnow girişimi, şirketin tütünsüz bir geleceğe geçiş vizyonuyla 2018 Japonya Grand Prix’sinden beri Ferrari’nin isim sponsoru konumunda.

Mission Winnow’un logosu aracın arka kanadında ve gövdesinde yeşil rengiyle oldukça dikkat çekiyordu.

Bununla birlikte, Mission Winnow logolarının kaldırıldığı dönemler de oldu çünkü Philip Morris, tütün reklamı yasalarını ihlal edip etmediği konusundaki hukuki inceleme sürecindeyken herhangi bir tartışmadan ve olaydan kaçınmak istedi.

2019’da pek çok yarışta bu logolar araçta yer almazken 2020 sezonu boyunca tamamen yoktu.

Fakat bu sene, Mission Winnow logoları yeşil renkli bir tasarımla kampanya hakkındaki bilinci artırmak adına geri döndü.

Fakat bu hafta sonu düzenlenecek olan Fransa Grand Prix’si öncesinde Philip Morris, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleştirilecek olan yarışlarda logolarının araç üzerinde bulunmayacağını söyledi.

Ayrıca şirket, önümüzdeki Britanya Grand Prix’sinde de yer almayacaklarını da doğruladı.

Philip Morris International'dan Riccardo Parino verdiği demeçte, tütün endüstrisine karşı olan "güvensizlik" ve "şüpheciliğe" atıfta bulundu ve şirketinin logoyu kullanmaya devam ederek herhangi bir tartışmaya yol açmak istemediklerini söyledi.

"Mission Winnow logosu, bu hafta sonu Fransa Grand Prix'si sonrasında AB'deki yarışlarda Scuderia Ferrari aracında yer almayacak."

"Misyon Winnow tüm yasa ve yönetmeliklere uyuyor. Sürekli olarak ideolejimizi daha özgür bir hale getirmeye ve aynı değerlere dayanan güçlü ortaklıklar kurmaya çalışıyor."

“Sektörümüze yönelik şüpheciliğin güvensizliğini ve fazla olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte, amacımız logo hakkında tartışmalar yaratmak değil, olumlu değişimi teşvik eden yenilikçi fikirleri desteklemektir."

Öte yandan Ferrari ise Amazon Web Services ile yeni bir teknik ve ticari ortaklık duyurdu. Böylelikle, şirketin logoları bundan sonra araçta bulunacak.