Avrupa basını Verstappen'in performansını övdü

Miami'de gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen fırtınası vardı. Hollandalı pilot, dokuzuncu başladığı yarışta çok iyi bir sürüş çıkardı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

Avrupa'daki yayın organları Pazartesi günü Red Bull Racing pilotuna övgüler yağdırdı.

İngiliz BBC Sport, "Miami'de Max'in Sergio Perez üzerindeki ezici üstünlüğünü gördük."

"Bu bir şampiyonluk atılımıydı ve Perez'in şampiyonluk şansı artık hayali bir hal aldı." yazdı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Alman Bild, Red Bull Racing pilotu için "Mad Max" benzetmesinde bulundu.

Gazete, "Son dünya şampiyonu dokuzuncu başladı ama durdurulamazdı."

"Hollandalı pilot, startta pozisyonunu kaybetti ama sonra 'Mad Max' turbo modunu aktifleştirdi."

"İlk üçe girmesi sadece 15 tur sürdü. Bu sadece baskın araç avantajından değil, aynı zamanda pistteki heyecan verici aksiyondan da kaynaklanıyordu." yazdı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport, "Max'ten canavarca performans!"

"Max Verstappen Miami'de 38. Formula 1 zaferini elde etti ve muhtemelen kariyerinin en güzel olmasa da en güzel zaferlerinden birini aldı."

"Taraftarlar bu tür performanslar sayesinde şampiyonları hatırlıyor.” yazdı.

İspanyol Marca gazetesi Verstappen'i överken Perez'in bu sezon hâlâ bir şansı olacağına inanıyor.

"Max'ten harika bir performans! Şu anda şampiyonada 14 puan önde. Ancak Perez'in de kendini göstermesi için fırsatlar olacak."