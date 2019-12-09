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Formula 1 / Son dakika

Autosport ödülleri: "Yılın yarış aracı" ödülü Mercedes'in!

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Autosport ödülleri: "Yılın yarış aracı" ödülü Mercedes'in!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ara 2019 07:45

Mercedes Formula 1 Takımı, Autosport Ödülleri'inde Yılın Yarış Otomobili kategorisini kazanırken, altıncı kez kez bu başarıya ulaşmış oldu.

2019 dünya şampiyonu Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın kullandığı W10, ilk sezon öncesi testlerinde favori görülmemesine rağmen 21 yarışta 15 zafer almayı başardı.

W10'un diğer araçlara kıyasla daha iyi şekilde gelişmesi ve hemen hemen her pistte güçlü olmasıyla Mercedes, Ekim ayındaki Japonya Grand Prix'sinde arka arkaya altıncı takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Mercedes, özellikle yaz tatilinden sonra Red Bull ve Ferrari karşısında ciddi bir rekabete girmek zorunda kaldı. Bu da başarılarını daha özel hale getirdi.

Daha önce tasarladığı F1 araçlarıyla dokuz şampiyonluk elde eden Sir Patrick Head, bu ödülü Mercedes'in şef mühendisi Phil Prew ve şef tasarımcı John Owen'a verdi.

Owen, "Sezon başlangıcının daha yakın olacağını düşünmüştüm. İnsanlar bizi üçüncü en hızlı takım olarak görüyordu, ama bunun heyecan verici ve zor bir yıl olacağını düşündük. Melbourne'de herkes gibi biz de şok olduk. Ardından bir sonrakini ve sonrakini kazandık. Harika yarışlara sahip olduğumuzu da unutmayalım Yılın Anı Ödülü'nde de gördük; Avusturya'da Charles Leclerc ile Max Verstappen arasındaki savaş muhteşemdi." dedi.

Mercedes W10, bu ödül için Audi RS5 DTM ve Techeetah DS E-Tense FE19'a ek olarak BMW 330i M Sport ile çekişti.

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Editör Tom Errington

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12 Mar - 15 Mar
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