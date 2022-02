Autosport Ödülleri: Yılın pilotu Max Verstappen seçildi

Verstappen, dramatik Abu Dhabi Grand Prix'si finalinin ardından zafere ulaştı ve Lewis Hamilton'ın Formula 1'deki hakimiyetine son vererek kariyerinde ilk kez şampiyon oldu. Verstappen, yıl boyunca 10 galibiyet ve 10 pole pozisyonu alırken, bir yarış hariç finiş gördüğü yarışlarda ya birinci ya da ikinci oldu.

Bu ödül için Hamilton, IndyCar şampiyonu Alex Palou ve Formula E şampiyonu Nyck de Vries da çekişti. Sonunda ödülün galibi Autosport okurları tarafından Verstappen olarak seçildi.

Verstappen'in kazandığı bu ödül, 6 Şubat'ta Park Lane'deki Grosvenor House'ta gerçekleştirilen Autosport Ödülleri gecesinde duyuruldu.

Verstappen gecede yer almasa da bir video mesaj yayınladı ve şöyle dedi: "Öncelikle, bu ödülü kazanmam için oy veren tüm taraftarlarıma teşekkür etmek istiyorum. Yıl boyunca bana verilen tüm destek harikaydı."

"Red Bull ve Honda'ya, bana dünya şampiyonluğunu kazanmam için gerekli olan aracı verdikleri için de teşekkür etmek istiyorum."

Ödülü Verstappen adına Red Bull takım patronu Christian Horner alırken, şu ifadeleri kullandı: "Max son birkaç yılda çok gelişti ve olgunlaştı. Geçen yılki sürüş şekli olağanüstüydü ve performansının zirvesinde olan Lewis Hamilton'a karşı üstünlük kurdu."

"Max diğer tüm pilotlardan daha fazla lider gitti ve daha fazla yarış kazandı. Bu ödülü sonuna kadar hak ediyor."

Bu ödül 1982'den beri uluslararası düzeyde, yıl boyunca en iyi performansı gösteren sürücüyü seçmek adına veriliyor. Verstappen, ödülü kazanan ilk Hollandalı sürücü de oldu.

Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında F1 dünya şampiyonları Ayrton Senna, Michael Schumacher, Mika Hakkinen ve Sebastian Vettel gibi isimlerin yanı sıra, İngiliz sürücüler Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button ve Hamilton yer alıyor.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards

2021 drivers champion Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium with a Dutch flag

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images