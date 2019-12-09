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Formula 1 / Son dakika

Autosport ödülleri: "Yılın Çaylağı" ödülü Albon'ın oldu

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Autosport ödülleri: "Yılın Çaylağı" ödülü Albon'ın oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ara 2019 08:12

Red Bull Formula 1 pilotu Alex Albon, 2019 Autosport Ödülleri'nde Richard Mille Yılın Çaylağı Ödülü'ne layık görüldü.

Albon, 2018'in ortasında Nissan'la Formula E'ye geçmek için resmi sözleşmeyi imzalamıştı ancak Toro Rosso kendisine Formula 1'e geçme teklifinde bulundu ve uzun uğraşlar sonrası geçen yılın sonunda takıma katıldı.

Bu yıldan önce hiç F1 aracı sürmeyen Taylandlı sürücü, Almanya Grand Prix'sindeki harika performansı da dahil olmak üzere Toro Rosso'da güçlü bir ilk yarıyı geride bıraktı.

Pierre Gasly'nin Red Bull'dan Toro Rosso'ya gönderilmesinin ardından Albon da Red Bull'a geçti. Sonrasında istikrarlı sonuçlar elde etmeyi başardı ve 2020 Red Bull koltuğunu da kaptı.

Ödülü kendisine, 2019'da zorlu bir yıl geçiren Haas takım patronu Gunther Steiner verdi.

Albon, "Bu yıl Formula 1'de yarışma teklifi gelmeden önce Formula E ile mutluydum. Ama Toro Rosso'ya katılmak gibi inanılmaz bir fırsat yakaladım. Geride kalan altı aydan sonra kendimi gerçekten çok rahat hissettim ve yaz arasına rahat şekilde girdim."

"20 saniyelik bir sohbet yapmadan önce Helmut Marko, artık Red Bull için yarışacağımı söylemek için beni aradı. Gerçekten işe yaradı ve hâlâ geliştirmesi gereken çok şey olduğunu biliyorum. Ama eğleniyorum." dedi.

Albon bu alanda McLaren pilotu Lando Norris, Williams pilotu George Russell ve IndyCar çaylağı Colton Herta'yı geride bıraktı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Alexander Albon
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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