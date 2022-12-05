Autosport Ödülleri: Yılın Britanyalı Yarış Pilotu Hamilton oldu

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Yedi kez F1 dünya şampiyonu Hamilton, 2022 yılında Mercedes'in sorunlu W13 aracının gelişiminde büyük rol oynadı ve dokuz podyum aldığı yılda, pilotlar şampiyonasında altıncı oldu.

Autosport okurları Hamilton'ı, yeni takım arkadaşı George Russell, McLaren F1'in yükselen yıldızı Lando Norris ve IMSA SportsCar şampiyonu Tom Blomqvist'in önünde sezonun en iyi Britanyalı pilotu seçti. Hamilton bu ödülü sekizinci kez kazanmış oldu.

Hamilton'ın bu ödülü kazandığı, 4 Aralık Pazar günü Grosvenor House'da düzenlenen Autosport Ödülleri'nde duyuruldu.

Hamilton, etkinlikte yer almasa da yayınladığı bir video mesajda şöyle dedi: "Herkese iyi akşamlar! Şahsen orada olamadığım için üzgünüm ama tüm Autosport okurlarına çok teşekkür ederim. Yıllar önce bu ödül törenine katıldığım ilk zamanı hâlâ hatırlıyorum."

"Bu yıl inanılmaz yetenekli sürücüler vardı, bu kadar çok harika İngiliz sürücü çıkarmış olmamıza inanamıyorum! Bu yüzden bu ödülü kazanmaktan onur duyuyorum, çok teşekkür ederim."

Geçmişte bu ödülü kazananlar arasında Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button ve Norris yer alıyor. Şimdilerde yorumculuk yapan Martin Brundle ve David Coulthard da bu ödülü kazandı.

Autosport Ödülleri'yle ilgili diğer sonuçlara buradan ulaşabilirsiniz: autosport.com/awards