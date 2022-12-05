Autosport Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?
Autosport Ödülleri töreni, Aralık ayındaki geleneksel tarihine geri döndü: 2022 sezonu için ödül alanlara bakış atalım.
Motor sporları dünyasının önemli isimleri, gıpta ile bakılan Autosport Ödüllerinin takdimine katılmak üzere 35. kez Londra'daki Grosvenor House Hotel'de bir araya geldi.
Autosport Ödülleri 2022 yılında geleneksel Aralık tarihine geri döndü. Bu durum 2021 için farklıydı. O dönemde, COVID-19 nedeniyle ödül töreni bir sonraki yılın Şubat ayına kadar yapılmadı.
Gecede Yılın Uluslararası Yarış Pilotu kategorisinde Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen ödül aldı. Yılın yarış aracı, Verstappen'in ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığı Red Bull RB18 oldu. Yılın Genç Sürücüsü Ödülü bu yıl Britanya F3 Şampiyonu olan Luke Browning'e verildi.
Geçen yıl verilmeye başlanan Altın Madalya Ödülü Roger Penske'ye verildi. Ayrıca, dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel, Gregor Grant Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.
Sir Jackie Stewart, Roger Penske'yi motor sporlarına ömür boyu hizmet ve kalıcı bir miras için sunulan Autosport Altın Madalyası ile ödüllendirmek için hazırdı. Penske bu yıl takım sahibi olarak 600. büyük motor yarışını kazandı ve aynı sezonda hem INDYCAR hem de NASCAR şampiyonluklarını kazanan ilk takım sahibi oldu. 18 kez Indianapolis 500 galibi, sürücüler Gil de Ferran ve Josef Newgarden tarafından da onurlandırıldı.
Penske, "Bu ödül için Autosport'taki herkese teşekkür etmek istiyorum."
"Her şeyin başladığı Birleşik Krallık'ta, 60 yıl önce Brands Hatch'te bir başarı elde ettik ve Dorset, Poole'de bir mağaza satın aldık. Birleşik Krallık'ın bize bu konuda her zaman yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yarışlar ve işin büyümesi arasında her zaman bir ilişki vardır." dedi.
Autosport'un ana şirketi olan Motorsport Network'ün CEO'su Oliver Ciesla, şunları söyledi:
“Bir kez daha, sporun olağanüstü başarılarını ve kişiliklerini onurlandırmak için bir araya geldik."
"Dünyanın her yerinden gelen konuklar arasında, Majesteleri, Ekselansları, çok sayıda mevcut ve eski şampiyon ve endüstri genelindeki nüfuslu insanları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu tören, Autosport Ödüllerinin sezonu şık bir şekilde bitirmek; sezonu iyi geçiren ve geçiremeyen tarafların bir araya gelip bir sonraki hamlelerini belirlemeleri için düzenlendi."
"Roger Penske, Lewis, Max ve Sebastian dahil tüm ödül sahiplerini tebrik etmek istiyorum. Bu gala gecesini başarıya ulaştıran tüm katılımcılara, ortaklarımıza, sponsorlarımıza ve harika çalışma arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum.”
2022 Autosport Ödülleri'nde ödül olan tüm isimler:
Yılın Uluslararası Yarış Pilotu
Max Verstappen
Yılın Yarış Aracı
Red Bull RB18
Yılın Ralli Sürücüsü
Kalle Rovanperä
Yılın Ralli Aracı
Toyota GR Yaris Rally1
Yılın Çaylağı
Guanyu Zhou
Yılın Britanyalı Yarış Pilotu
Lewis Hamilton
Yılın Ulusal Yarış Pilotu
Tom Ingram
Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü
Luke Browning
Yılın Anı
George Russell'ın Interlagos'taki ilk F1 zaferi
Yılın E-Spor Sürücüsü
James Baldwin
Yılın E-Spor Takımı
Redline Ekibi
Autosport Williams Geleceğin Mühendisi
Michael Preston
Gregor Grant Yaşam Boyu Başarı Ödülü
Sebastian Vettel
Altın Madalya Ödülü:
Roger Penske
Sebastian Vettel, Gregor Grant Ödülü'ne layık görüldü
Horner: "Binotto'nun ayrılmasına şaşırmadım"
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