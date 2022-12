Autosport Ödülleri: Kim hangi ödülü kazandı?

Haberi dinle

Motor sporları dünyasının önemli isimleri, gıpta ile bakılan Autosport Ödüllerinin takdimine katılmak üzere 35. kez Londra'daki Grosvenor House Hotel'de bir araya geldi.

Autosport Ödülleri 2022 yılında geleneksel Aralık tarihine geri döndü. Bu durum 2021 için farklıydı. O dönemde, COVID-19 nedeniyle ödül töreni bir sonraki yılın Şubat ayına kadar yapılmadı.

Gecede Yılın Uluslararası Yarış Pilotu kategorisinde Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen ödül aldı. Yılın yarış aracı, Verstappen'in ikinci dünya şampiyonluğunu kazandığı Red Bull RB18 oldu. Yılın Genç Sürücüsü Ödülü bu yıl Britanya F3 Şampiyonu olan Luke Browning'e verildi.

Geçen yıl verilmeye başlanan Altın Madalya Ödülü Roger Penske'ye verildi. Ayrıca, dört kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel, Gregor Grant Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı.

Sir Jackie Stewart, Roger Penske'yi motor sporlarına ömür boyu hizmet ve kalıcı bir miras için sunulan Autosport Altın Madalyası ile ödüllendirmek için hazırdı. Penske bu yıl takım sahibi olarak 600. büyük motor yarışını kazandı ve aynı sezonda hem INDYCAR hem de NASCAR şampiyonluklarını kazanan ilk takım sahibi oldu. 18 kez Indianapolis 500 galibi, sürücüler Gil de Ferran ve Josef Newgarden tarafından da onurlandırıldı.

Penske, "Bu ödül için Autosport'taki herkese teşekkür etmek istiyorum."

"Her şeyin başladığı Birleşik Krallık'ta, 60 yıl önce Brands Hatch'te bir başarı elde ettik ve Dorset, Poole'de bir mağaza satın aldık. Birleşik Krallık'ın bize bu konuda her zaman yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yarışlar ve işin büyümesi arasında her zaman bir ilişki vardır." dedi.

Autosport'un ana şirketi olan Motorsport Network'ün CEO'su Oliver Ciesla, şunları söyledi:

“Bir kez daha, sporun olağanüstü başarılarını ve kişiliklerini onurlandırmak için bir araya geldik."

"Dünyanın her yerinden gelen konuklar arasında, Majesteleri, Ekselansları, çok sayıda mevcut ve eski şampiyon ve endüstri genelindeki nüfuslu insanları ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu tören, Autosport Ödüllerinin sezonu şık bir şekilde bitirmek; sezonu iyi geçiren ve geçiremeyen tarafların bir araya gelip bir sonraki hamlelerini belirlemeleri için düzenlendi."

"Roger Penske, Lewis, Max ve Sebastian dahil tüm ödül sahiplerini tebrik etmek istiyorum. Bu gala gecesini başarıya ulaştıran tüm katılımcılara, ortaklarımıza, sponsorlarımıza ve harika çalışma arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum.”

2022 Autosport Ödülleri'nde ödül olan tüm isimler:

Yılın Uluslararası Yarış Pilotu

Max Verstappen

Yılın Yarış Aracı

Red Bull RB18

Yılın Ralli Sürücüsü

Kalle Rovanperä

Yılın Ralli Aracı

Toyota GR Yaris Rally1

Yılın Çaylağı

Guanyu Zhou

Yılın Britanyalı Yarış Pilotu

Lewis Hamilton

Yılın Ulusal Yarış Pilotu

Tom Ingram

Aston Martin Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü

Luke Browning

Yılın Anı

George Russell'ın Interlagos'taki ilk F1 zaferi

Yılın E-Spor Sürücüsü

James Baldwin

Yılın E-Spor Takımı

Redline Ekibi

Autosport Williams Geleceğin Mühendisi

Michael Preston

Gregor Grant Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Sebastian Vettel

Altın Madalya Ödülü:

Roger Penske