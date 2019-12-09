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Formula 1 / Son dakika

Autosport Ödülleri: Hamilton "Yılın pilotu" seçildi

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Autosport Ödülleri: Hamilton "Yılın pilotu" seçildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ara 2019 07:09

Altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2019 Autosport Ödülleri'nde Yılın Uluslararası Yarış Pilotu seçildi.

2019 sezon öncesi testlerinin ardından Mercedes'in sezona Ferrari'nin gerisinde başlaması bekleniyordu ancak Lewis Hamilton sezona harika başladı ve istikrarlı performansıyla kariyerinin altıncı Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandı.

Hamilton, altıncı dünya şampiyonluğuna giden yolda, 11 galibiyet aldığı gibi, 413 puanla kendi kariyer rekorunu da kırdı.

İngiliz pilot bu başarılı performansının ardından Uluslararası Yarış Pilotu Ödülü'nü altıncı kez kazandı.

Hamilton, Londra'daki Grosvenor House Hotel'de düzenlenen resepsiyona katılmadı. Bunun yerien MotoGP efsanesi Valentino Rossi ile olan etkinliğe odaklandı.

Hamilton, yayınladığı mesajda, "Bu burada olamadığım için çok üzgünüm, ama Autosport'a ve fanlara çok teşekkür ederim. Bu ödülü almaktan onur duyuyorum." dedi.

Uluslararası Yarış Pilotu için adalar arasında IndyCar şampiyonu Josef Newgarden, DTM şampiyonu Rene Rast ve Formula E'de ikinci kez şampiyon olan tek pilot olan Jean Eric Vergne vardı.

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Editör Jack Cozens

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