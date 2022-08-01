Auto Motor und Sport: "Ferrari ani tepkiler veriyor ve mevcut şartları hesaba katmıyor"

Haberi dinle

Cumartesi gününü Carlos Sainz ile 2, Charles Leclerc ile 3. sırada kapatan Ferrari, hayal kırıklığı yaşayan ve 10. sırada kalan Max Verstappen'e karşı puan farkını kapatmak için büyük bir şans yakalamıştı.

Yarışa fena başlamayan Ferrari, Leclerc'in ilk pitlerden sonra pole pozisyonu sahibi George Russell'ı pist üstünde geçerek liderliğe kadar yükseldi ve tempoları da galibiyet için yeterli görünüyordu.

Ancak Verstappen'in pitine sadece bir tur sonra hatalı bir şekilde cevap veren Ferrari, Leclerc'i sert hamura geçirdi. Sert hamur, hafta sonunun en az performans veren hamuruydu, dolayısıyla bu karar Leclerc'in Verstappen'e pist üstünde geçilmesine ve hem galibiyeti, hem podyumu kaybetmesine sebep oldu.

Verstappen'in zaferine giden yolda Red Bull stratejistlerinin de payı büyüktü. Verstappen'in yumuşak lastiklerle başlaması ve ikinci bölümde kendine yeterli bir boşluk yaratabilmesi, ikinci pitinin ardından büyük avantaj elde etmesini sağladı.

Farklı strateji kararları, hem takım patronlarından, hem de motor sporları yazarlarından farklı tepkilerle karşılandı.

AMuS yazarı Andrew Haupt, "Ferrari ile Red Bull arasındaki fark, Red Bull'un stratejik açıdan daha agresif davranması, kırmızıların ise ani tepkiler vermesi." dedi.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, "[Red Bull] strateji açısından oldukça cesurdu ve meyvesini de topladı." diyerek rakiplerini tebrik etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Tüm olan bitenin ardından Ferrari takım patronu Mattia Binotto, sert lastiğie geçiş stratejisini savundu.

Binotto, "Simülasyonlarımıza göre sert lastikler on tur sonra orta lastiklerden daha iyi performans vermeliydi. Bu varsayım açıkça yanlıştı." dedi.

Ancak Binotto simülasyonları suçlarken, AMuS'tan Michael Schmidt, Ferrari'nin hafta sonu boyunca sık sıkı görülen düşük hava sıcaklıklarına daha iyi tepki vermesi gerektiğini düşünüyor.

Schmidt, "Yaptığı analizlerle Ferrari'nin 'mafya babası', kendini teknisyenlerinin ve stratejistlerinin önüne koydu."

"Herkes Cuma'ya kıyasla sürekli gelişti, dolayısıyla Ferrari'nin kendisine neden antrenmanlardaki üstünlüklerini kaybettiklerini sorması gerekiyor."

"Bu, Ferrari'nin hava ve pist sıcaklıklarındaki düşüşe, ayrıca rüzgar yönündeki 180 derecelik değişime fazla ihtiyatlı tepki verdiği anlamına geliyor olabilir." dedi.