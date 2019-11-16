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Formula 1 / Son dakika

Auto Bild: "Penske, Mercedes'i satın alabilir"

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Auto Bild: "Penske, Mercedes'i satın alabilir"
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 12:10

Auto Bild'in haberine göre Penske, 2020 sonrası için Mercedes Formula 1 Takımı'nı satın alabilir.

Son yıllarda çoğu isim, Mercedes'in Concorde Anlaşması'nın biteceği 2020 yılından sonra spordan ayrılabileceğini ve sadece motor üreticisi olarak burada kalabileceğini iddia ediyor.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde 2020 sonrasında Formula 1'de devam edip etmeyeceklerinin henüz belli olmadığını söylemişti.

Şimdi Auto Bild, Mercedes'in 2020 sonunda satılabileceğini iddia etti.

Auto Bild'in "güvenilir bir kaynağa" dayandırdığı haberde Mercedes'i satın almaya istekli olan iki farklı taraf olduğuna yer verildi.

Bunlardan ilki Formula 2 pilotu Nikita Mazepin'in milyarder babası Dmitry Mazepin. Diğeri ise Roger Penske.

Penske'nin toplam mal varlığının 1.6 milyar doları aştığı biliniyor. Geçtiğimiz haftalarda Indianapolis pistini ve IndyCar'ı satın alan Penske, F1'e olan ilgisini hiç gizlemedi.

Penske'nin oğlu Jay ise şu anda Formula E takımlarından Geox Dragon'un sahibi konumunda yer alıyor.

Eğer Penske takımı devralırsa, Mercedes'in McLaren'la olan ortaklığını genişletmesi ve motor tedarikçisi olarak sporda kalması mümkün olabilir.

Ve hatta Auto Bild'e göre Mercedes fabrika takımının spordan çekilmesiyle birlikte Mercedes, 2020 sonrasında Red Bull'a da motor sağlayabilir.

Böylelikle Red Bull, Williams, Racing Point ve McLaren, Mercedes motoruyla mücadele etmiş olacak.

Şimdilik taraflar konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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