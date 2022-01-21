Avustralya GP, F1'in Djokovic'e benzer bir aşı tartışmasından kaçınacağına emin

Avustralya Grand Prix Corporation CEO'su, Formula 1 ve eyalet hükumeti dahil olmak üzere tüm tarafların, Avustralya ve Albert Park'ın giriş kuralları konusunda anlaştıklarını söyledi.

Böylece, Djokovic'in Avustralya'dan sınır dışı edilmesine benzer herhangi bir tartışmadan kaçınılacağına inanılıyor.

Tenis yıldızı, çift aşı zorunluluğundan muaf olduğunu düşünerek Avustralya Açık için ülkeye gelmiş ancak son birkaç haftayı Avustralya hükumetiyle mücadele ederek geçirmişti.

Djokovic'in vizesi geldikten kısa bir süre sonra iptal edildi ancak bu iptal birkaç gün sonra mahkemede geri alındı.

Hükumet daha sonra yeniden vizesini iptal etti ve ikinci bir itirazın ardından Djokovic sınır dışı edildi.

Westacott'a göre, Formula 1, Avustralya'nın giriş kurallarını tamamen anlıyor ve Avustralya GP tamamen aşılı bir etkinlik olacak.

Westacott, "2021 boyunca ve 2022'ye kadar olan süreçte Victoria hükumetiyle yakından çalıştık."

"Tabii ki Formula 1 ile de çok yakın çalıştık."

"Ülkeye girme kuralları basit ve Formula 1 için bu kuralları uygulamak da basit. Ekinliğe gelmek için 100% aşılı olmak gerekiyor ve hiç kimse için herhangi bir muafiyet olmayacak."

"Formula 1, tüm dünyada yarıştıkları bölgelerin sınırlarındaki kurallara daima uymaları gerektiğini biliyor. 2020'de Melbourne'den bu yana 41 yerde yarıştılar ve biz de onları burada ağırlayacağız. Kuralları biliyoruz ve bu konuda çok rahatız."

"Sanırım, %100 aşılı olacaklarını ve yasalara uygun olacaklarını söylemeye gerek yok. Bu da Melbourne'e geldiklerinde çok güvenli bir şekilde çalışacakları anlamına geliyor."

"Anlaşmalarımız, Avustralya Açık'ta olanlardan daha önce yapıldı. Federal hükumet, eyalet hükumeti, Formula 1 ve FIA ile yaklaşık bir buçuk yıldır bu konuda birlikte çalışıyoruz." dedi.

Westacott, şu anda Avustralya'nın doğu kıyısında yaygın olan Omicron dalgasına rağmen, AGP'nin iptal edilme tehlikesi olmadığını da sözlerine ekledi.

Ülke, günlük 88 vefat ile pandeminin şimdiye kadarki en ölümcül gününü kaydetti ve doğu sahilinde, özellikle Yeni Güney Galler ve Victoria'da rekor sayıda vaka mevcut.

Ancak Westacott, taraftarların, etkinliğin iptal edildiği 2020'de olduğu gibi kapıda kalma ihtimalinin "sıfır" olduğunu söyledi.

"Taraftarlar bunun tekrarlanmayacağından emin olabilirler."

"Etkinliği gerçekleştireceğimize eminiz. Avustralya'da olanları görüyoruz ve son zamanlarda büyük bir etkinliğin iptal edildiğini hatırlamıyorum."

"Bu etkinliği hazırlıyoruz ancak bunu farklı azaltma gereksinimleriyle yapmak zorunda kalabiliriz. Artık, bu azaltma gereksinimleri konusunda Victoria hükumetiyle birlikte çalışacağız. Ancak, insanların bilet alma konusunda kendilerini güvende hissetmeleri gerçekten çok önemli."

"İptal edilme ihtimalinin sıfır olduğunu söyleyebilirim. 1 Şubat tarihinden itibaren pisti inşa etmeye başlayacağız."

Bahsedilen "azaltma gereksinimleri", Avustralya Açığın %50 kapasiteyle gerçekleştirilmesi gibi bir sınırlandırılmayı içeriyor olabilir.

Fakat Westacott, AGPC'nin tam kapasiteyle gerçekleştirilmesi için hâlâ çalıştıklarını belirtti.

"Aksi söylenene kadar %100 kapasite üzerinde çalışıyoruz."

"Ekstra tribünler inşa ediyoruz. Yeni konaklama yerlerini satışa açıyoruz. Buradaki genel izleme merkezlerinin sayısını artırıyoruz."

Avustralya GP, 7-10 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın ardından 2022 takviminin üçüncü yarışı olacak.