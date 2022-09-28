Austin'e kadar aracı geliştirecek Alpine, yeni tabanla "büyük bir adım atmayı" planlıyor

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Alpine bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışların çoğunda orta grubun en hızlısıydı ve şampiyonada dördüncü sırada yer alıyorlar.

Takım, genel anlamda agresif bir gelişim programı izledi ancak çok büyük adımlar atmayı başaramadı.

Sıradaki yarış Singapur'da yapılacak ve Fransız üretici, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tabanı buraya getirecek.

Pat Fr,y şöyle konuştu: "Bu hafta sonu her iki aracımızda da yeni bir taban tasarımı olacak ve bunu Japonya'da yapılacak bir sonraki yarışta da kullanmayı planlıyoruz."

"Güncellemelerin çoğu aracın altında olduğu için, araç görsel anlamda son yarıştan çok da farklı olmayacak."

"Fakat güncellemeler hız açısından ileriye doğru iyi bir adım atmamıza yardımcı olacak."

"Önceki yarışlarda araca getirdiğimiz yeni parçalar beklendiği gibi çalıştı. Birkaç güncelleme daha getireceğiz ve Ekim ayı sonundaki Austin yarışının ardından mevcut aracın gelişimini donduracağız."

"Enstone fabrikasında yer alan tüm ekip, gelişim hedefimize ulaşmak için çok çalıştı, bu nedenle hepsine çabaları için teşekkür ederiz."

Fry, dördüncülük savaşının son ana kadar devam edeceği görüşünde.

"Bu yıl çok sıkı bir mücadele var ve bu da durumu çok ilginç kılıyor."

"Tek yapabileceğimiz gelişim planına sadık kalmak ve programdan sapmamak. Ayrıca sezon sonuna kadar dayanıklılık anlamında en iyi seviyemizde olmalıyız."

"Her iki aracımızın da sıralama turlarını ilk on içinde bitirmesini sağlamalı ve ardından tüm yarışları puan barajı içinde bitirmeliyiz, ki bunu başarma kabiliyetimiz var."

"Şimdi Singapur Grand Prix'sine odaklanıyoruz. Bu eşsiz pistte temiz bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız."