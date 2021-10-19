Austin'deki tümsekler, Amerika GP hafta sonunu "karıştıracak"

F1'in gelişinden bu yana Austin'deki tümsekler hep sorun oldu. Pistin inşa edildiği alanın dengesizliği, engebeli bir zemine yol açtı.

Durumu düzeltmek için pistte düzenli olarak çalışmalar yapılsa da, pistteki tümsekler son MotoGP yarışında sürücülerin şikayet etmesiyle önemli bir tartışma konusu oldu.

MotoGP'nin piste dönmesinden önce 2022 için, en kötü etkilenen bölgelerin yeniden kaplanması için bir talepte bulunuldu.

MotoGP'deki sorunların ardından F1 yarış direktörü Michael Masi, pistle iletişime geçti ve en kötü durumdaki tümseklerin düzeltilmesi için bazı çalışmalar yapılmasını istedi.

Ancak sorunun tamamen ortadan kalkması pek olası değil. Gasly, F1'in 2019'daki son ziyaretinde tümsekler zaten oldukça kötü olduğu için, Austin'in zorlu bir hafta sonu olabileceğini düşünüyor.

Fransız sürücü, "Bence bu hafta sonu oldukça karmaşık olabilir."

"Orada yaptığımız son yarışta zaten oldukça kötü olan tümsekler, birkaç hafta önce MotoGP'yi izledikten sonra, daha da kötüleşmiş görünüyordu."

"Ayarlarda taviz vermemiz gerekecek, ancak oraya varana kadar gerçekten bilemeyeceğiz. Bu konuda özellikle endişelenmiyorum çünkü aracımız şu anda her yerde iyi çalışıyor. Sadece Alpine ile şampiyonada arayı kapatmak için, bizi pusuya düşürecek herhangi bir sorundan kaçınmamız gerekiyor."

A scenic view of the circuit Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

COTA kısa süre önce, FIA adına birkaç IndyCar pistinin tasarımını denetleyen, tecrübeli ABD'li yarış yetkilisi Tony Cotman tarafından ziyaret edildi.

Masi, F1 geldiğinde her şeyi daha iyi hale getirmek adına, tümsekleri düzeltmek için çalışmaların yapıldığını söyledi.

Masi, "Aslında 2019'daki F1 yarışından bu yana yaptığımız şey, 2019'da gördüğümüz bazı sorunları gidermek için pistin büyük bir bölümünün yenilenmesiydi."

"Motosiklet yarışçıları tarafından bahsedilen bölgeler, yenilenen bölgelerden farklı yerler. FIA pist müfettişlerinden biri olan Tony Cotman, hafta içerisinde Austin'e gitti ve bir rapor hazırladı."

"Pistte, bu endişelerimizin bazılarını gidermek için değişiklikler yapıyor."

"Bazı tümsekleri düzeltecekler. Ancak bunu yapmak için kısıtlı zamanımız var bu yüzden belirli bir süre zarfında ellerinden geleni yapacaklar." dedi