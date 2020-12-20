Austin'deki ilk viraja isim verildi
COTA pistinin sahipleri, pistin ilk virajına "Big Red" isminin verildiğini açıkladılar.
Austin'e yapılan COTA Pisti, 2012'den beri takvimde yer alıyor ve geçen yıl hariç son yıllarda yarışa her zaman ev sahipliği yaptı.
Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapan COTA'nın sahipleri, pistin ilk virajına isim vermeye karar verdiler. Şu anda herhangi bir isme sahip olmayan viraj, artık Big Red olarak adlandırılacak.
Viraj, COTA pistinin inşasında ana yatırımcılardan biri olan 93 yaşındaki Teksaslı ünlü iş insanı Red McCombs'un adını aldı.
ABD Grand Prix organizatörü Bobby Epstein, "Bu viraj Teksas kadar büyük ve dikkat çekici. Ve şimdi bir adı var: Big Red."
"Red McCombs bir Teksas efsanesidir. Büyük kalbi, başarılı iş hayatı ve devlete olan sevgisi ile tanınıyor." dedi.
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|Editör
|Kemal Şengül