Austin'deki ilk viraja isim verildi

Viraj, COTA pistinin inşasında ana yatırımcılardan biri olan 93 yaşındaki Teksaslı ünlü iş insanı Red McCombs'un adını aldı.

ABD Grand Prix organizatörü Bobby Epstein, "Bu viraj Teksas kadar büyük ve dikkat çekici. Ve şimdi bir adı var: Big Red."

"Red McCombs bir Teksas efsanesidir. Büyük kalbi, başarılı iş hayatı ve devlete olan sevgisi ile tanınıyor." dedi.