Austin'de sıcak hava etkili olacak

Formula 1'de, sezonun ikinci yarısındaki çoğu yarış soğuk ve yağmurlu şartlarda gerçekleştirilirken, bu hafta sonu nihayet güneş kendisini gösterecek.

Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak COTA'da, hafta sonu boyunca güneşli bir hava olacak ve sıcaklık 30 derecenin üzerine çıkacak.

Cuma günü hava sıcaklığının 30 dereceyi bulması beklenirken, gün boyunca yağmur beklentisi bulunmuyor. Rüzgarın hızı ise 13 km/s olacak.

Cumartesi günü havanın 31 derece olması beklenirken, öğleden sonra %20'lik bir yağmur ihtimali var. Ancak sıralama turları için yağmur ihtimali %10'un da altında. Gün boyunca rüzgarın hızının 21 km/s civarında olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar çıkması beklenirken, sabah saatlerinde %30'luk bir yağmur ihtimali bulunuyor. Ancak yarışın başlayacağı saatlerde yağmur ihtimali %15'i geçmiyor.

Rüzgarın hızı da saatte 23 km olacak.