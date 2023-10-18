Austin'de sıcak hava etkili olacak
COTA'daki Amerika Grand Prix'sinde sıcak hava etkili olacağa benziyor.
COTA genellikle sıcak ve güneşli yarışlara ev sahipliği yapan pistlerden birisi. Bu yıl da durum değişmeyecek gibi görünüyor.
Hava tahminleri bu hafta sonu yapılacak tüm seansların güneş altında geçeceğini gösteriyor.
Cuma günü hafta sonunun en sıcak günü olacak ve sıcaklık 36 dereceyi görecek. Cumartesi günü 34, pazar günü ise 33 derece civarında olacak.
Hafta sonu yağmur ihtimali bulunmazken, cuma ve cumartesi günü rüzgarın hızı 8 km/s olacak. Pazar günü ise 14 km/s'e çıkacak.
Son Haberler
Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"
Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi" Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"
Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"
Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım" Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"
Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"
Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız" Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"
Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"
Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak" Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar