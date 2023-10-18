Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Austin'de sıcak hava etkili olacak

COTA'daki Amerika Grand Prix'sinde sıcak hava etkili olacağa benziyor.

Editör Ezel Tan
Yayınlandı
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42

COTA genellikle sıcak ve güneşli yarışlara ev sahipliği yapan pistlerden birisi. Bu yıl da durum değişmeyecek gibi görünüyor.

Hava tahminleri bu hafta sonu yapılacak tüm seansların güneş altında geçeceğini gösteriyor.

Cuma günü hafta sonunun en sıcak günü olacak ve sıcaklık 36 dereceyi görecek. Cumartesi günü 34, pazar günü ise 33 derece civarında olacak.

Hafta sonu yağmur ihtimali bulunmazken, cuma ve cumartesi günü rüzgarın hızı 8 km/s olacak. Pazar günü ise 14 km/s'e çıkacak.

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Kazanamıyor olsam sıkılırdım"
Sonraki haber Rosberg: "Perez için üzülüyorum!"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Formula 1
Amerika GP

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi" Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Formula 1
Amerika GP

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım" Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Formula 1
Amerika GP

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız" Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Son Haberler

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

F1 Formula 1
Amerika GP

Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi" Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

F1 Formula 1
Amerika GP

Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım" Ricciardo: "Artık piste çıkmaya hazırım"

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

F1 Formula 1
Amerika GP

Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız" Ocon: "Amerika'da Katar'daki performansımızı pekiştirmeye çalışacağız"

Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak" Verstappen: "Austin sıcak hava yüzünden yine zor olacak"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol