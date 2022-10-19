Austin'de sıcak hava etkili olacak
Bu hafta sonu yapılacak Amerika Grand Prix'sinde sıcak havanın kendisini göstermesi bekleniyor.
Son yarışlarda hemen hemen her hafta sonu yağmur bir seansta etkisini gösterdi ve bundan ötürü sürücüler temiz bir hafta sonu geçiremediler.
Ancak Austin'de iler değişecek ve hafta sonunun tamamında güneş kendisini gösterecek.
Üç günde de yağmur ihtimali bulunmazken, hava sıcaklığı 30 dereceyi aşacak.
İlk hava tahminleri, cuma günü havanın 31 dereceyi bulacağını gösterirken, cumartesi 32 ve pazar 33 dereceyi bulacağını işaret ediyor.
Hafta sonunu etkileyecek tek şey rüzgarın artan hızı olacak. Cuma günü rüzgar 18 km/s, cumartesi 24 km/s ve pazar 26 km/s hızda esecek. Bu da rüzgara hassas olan araçlar için iyi olmayabilir.
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