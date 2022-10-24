Austin'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

FIA-Red Bull görüşmeleri, Mateschitz'in vefatı nedeniyle askıya alındı

FIA ve Red Bull arasında bütçe sınırı ve aşım durumunda verilen cezanın kabulü ile ilgili yürütülen görüşmeler, Red Bull kurucusu ve CEO2su Dietrich Mateschitz'in vefatı nedeniyle duraklatıldı.