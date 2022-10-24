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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Austin'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi

2022 pit stop şampiyonluğunu garantileyen Red Bull, Austin'de de en hızlı takım oldu.

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, Editör
Austin'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
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Austin'de, yarışın en hızlı pit stopu Red Bull mekanikerleri yaparken, Sergio Pérez'in lastiklerini 14. turda 2.13 saniyede değiştirdiler.

Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı. 

En uzunu aynı zamanda Sebastian Vettel'in 41. turdaki 16.81 saniyelik pit stopuydu.

Austin'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1 Red Bull S. Perez 2.13 14 25
2. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.14 33 18
3. McLaren L. Norris 2.24 34 15
4. AlphaTauri P. Gasly 2.26 11 12
5. AlphaTauri Y. Tsunoda 2.44 10 -
6 Alpine F. Alonso 2.45 18 10
7 McLaren L. Norris 2.46 14 -
8 Red Bull M. Verstappen 2.63 13 8
9. Williams N. Latifi 2.64 18 6
10. Mercedes G. Russell 2.65 54 4
11. Aston Martin S. Vettel 2.69 18 2
12. McLaren D. Ricciardo 2.70 35 1
13. Mercedes L. Hamilton 2.72 34 -
14. Ferrari C. Leclerc 2.88 35 -
15. Mercedes L. Hamilton 2.96 12 -
16. Williams A. Albon 3.10 18 -
17 Alp E. Ocon 3.15 18 -
18. Mercedes G. Russell 3.26 36 -
19. Haas M. Schumacher 3.27 33 -
20. Alpine E. Ocon 3.31 45 -
21. Alfa Romeo V. Bottas 3.35 10 -
22. Williams A. Albon 3.36 9 -
23. Alfa Romeo G. Zhou 3.40 23 -
24. Ferrari C. Leclerc 3.54 18 -
25. Haas M. Schumacher 3.81 18 -
26. Red Bull S. Perez 3.82 38 -
27. Aston Martin L. Stroll 3.83 15 -
28. Williams N. Latifi 3.91 5 -
29. McLaren D. Ricciardo 4.49 10 -
30. Haas K. Magnussen 5.10 18 -
31. Alfa Romeo G. Zhou 5.61 9 -
32. AlphaTauri P. Gasly 7.71 32 -
33. Mercedes G. Russell 8.48 13 -
34. Red Bull M. Verstappen 11.13 35 -
35. Alpine F. Alonso 15.97 22 -
36. Aston Martin S. Vettel 16.81 41 -

 

İlk 19 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 493 puanla ilk sırada bulunuyor ve şampiyonluğu zaten garantilemiş durumda.

McLaren 341 puanla ikinci, Ferrari ise 212 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım3*0 Puan
1. Red Bull 493
2. McLaren 341
3. Ferrari 212
4. AlphaTauri 208
5. Alpine 190
6. Aston Martin 190
7. Williams 143
8. Mercedes 105
9. Alfa Romeo 23
10. Haas 14

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull S. Perez Hollanda 2.09
2. Red Bull S. Perez İtalya 2.10
3. Red Bull S. Perez Amerika 2.13
4. AlphaTauri Y. Tsunoda Amerika 2.14
5. Red Bull S. Perez İtalya 2.17
6. Red Bull S. Perez Macaristan 2.19
7. Ferrari C. Leclerc İtalya 2.21
8. Alpine F. Alonso Belçika 2.22
9. Ferrari C. Leclerc İspanya 2.23
10 McLaren L. Norris Amerika 2.24
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