Austin'de en hızlı pit stop Red Bull'dan geldi
2022 pit stop şampiyonluğunu garantileyen Red Bull, Austin'de de en hızlı takım oldu.
Austin'de, yarışın en hızlı pit stopu Red Bull mekanikerleri yaparken, Sergio Pérez'in lastiklerini 14. turda 2.13 saniyede değiştirdiler.
Takımlar yarış boyunca toplamda 36 pit stop yaptı.
En uzunu aynı zamanda Sebastian Vettel'in 41. turdaki 16.81 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1 Red Bull
|S. Perez
|2.13
|14
|25
|2. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.14
|33
|18
|3. McLaren
|L. Norris
|2.24
|34
|15
|4. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.26
|11
|12
|5. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|2.44
|10
|-
|6 Alpine
|F. Alonso
|2.45
|18
|10
|7 McLaren
|L. Norris
|2.46
|14
|-
|8 Red Bull
|M. Verstappen
|2.63
|13
|8
|9. Williams
|N. Latifi
|2.64
|18
|6
|10. Mercedes
|G. Russell
|2.65
|54
|4
|11. Aston Martin
|S. Vettel
|2.69
|18
|2
|12. McLaren
|D. Ricciardo
|2.70
|35
|1
|13. Mercedes
|L. Hamilton
|2.72
|34
|-
|14. Ferrari
|C. Leclerc
|2.88
|35
|-
|15. Mercedes
|L. Hamilton
|2.96
|12
|-
|16. Williams
|A. Albon
|3.10
|18
|-
|17 Alp
|E. Ocon
|3.15
|18
|-
|18. Mercedes
|G. Russell
|3.26
|36
|-
|19. Haas
|M. Schumacher
|3.27
|33
|-
|20. Alpine
|E. Ocon
|3.31
|45
|-
|21. Alfa Romeo
|V. Bottas
|3.35
|10
|-
|22. Williams
|A. Albon
|3.36
|9
|-
|23. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.40
|23
|-
|24. Ferrari
|C. Leclerc
|3.54
|18
|-
|25. Haas
|M. Schumacher
|3.81
|18
|-
|26. Red Bull
|S. Perez
|3.82
|38
|-
|27. Aston Martin
|L. Stroll
|3.83
|15
|-
|28. Williams
|N. Latifi
|3.91
|5
|-
|29. McLaren
|D. Ricciardo
|4.49
|10
|-
|30. Haas
|K. Magnussen
|5.10
|18
|-
|31. Alfa Romeo
|G. Zhou
|5.61
|9
|-
|32. AlphaTauri
|P. Gasly
|7.71
|32
|-
|33. Mercedes
|G. Russell
|8.48
|13
|-
|34. Red Bull
|M. Verstappen
|11.13
|35
|-
|35. Alpine
|F. Alonso
|15.97
|22
|-
|36. Aston Martin
|S. Vettel
|16.81
|41
|-
İlk 19 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Red Bull, 493 puanla ilk sırada bulunuyor ve şampiyonluğu zaten garantilemiş durumda.
McLaren 341 puanla ikinci, Ferrari ise 212 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım3*0
|Puan
|1. Red Bull
|493
|2. McLaren
|341
|3. Ferrari
|212
|4. AlphaTauri
|208
|5. Alpine
|190
|6. Aston Martin
|190
|7. Williams
|143
|8. Mercedes
|105
|9. Alfa Romeo
|23
|10. Haas
|14
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Red Bull 2.09 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|S. Perez
|Hollanda
|2.09
|2. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.10
|3. Red Bull
|S. Perez
|Amerika
|2.13
|4. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|Amerika
|2.14
|5. Red Bull
|S. Perez
|İtalya
|2.17
|6. Red Bull
|S. Perez
|Macaristan
|2.19
|7. Ferrari
|C. Leclerc
|İtalya
|2.21
|8. Alpine
|F. Alonso
|Belçika
|2.22
|9. Ferrari
|C. Leclerc
|İspanya
|2.23
|10 McLaren
|L. Norris
|Amerika
|2.24
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