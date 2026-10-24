Formula 1 Amerika GP

Austin yarışı için hangi pilotlar grid cezası aldı?

Üç pilot pazar günkü Amerika GP’si için grid cezası almış durumda.

Kemal Şengül

Düzenlendi: 24 Eki 2026 14:19

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Cuma günü Austin’de altı pilotun aracında güç ünitesi parçaları değiştirildi. Ancak sadece bu sezon için izin verilen bileşen kullanım sınırını aşan üç pilot, pazar günü gerçekleştirilecek yarışa grid cezasıyla başlayacak.

Racing Bulls pilotu Arvid Lindblad’ın aracına sezonun altıncı içten yanmalı motoru takıldı. İzin verilen kullanım sınırını aşan Lindblad, pazar günkü yarışa 5 sıra geriden başlayacak.

Audi pilotu Gabriel Bortoleto’nun aracına bu yılki dördüncü enerji deposu ve dördüncü kontrol elektroniği ünitesi takıldı. Her iki parçada da izin verilen sınır aşıldığı için Bortoleto, 20 sıra grid cezası alacak.

Alpine pilotu Franco Colapinto’nun aracına bu yılki dördüncü kontrol elektroniği ünitesi takıldı. İzin verilen sınırı aşması nedeniyle Arjantinli pilot, yarışa 10 sıra geriden başlayacak.

Oscar Piastri, Kimi Antonelli ve Carlos Sainz’ın araçlarında da bazı değişiklikler yapıldı. Ancak bu değişiklikler izin verilen sınırlar içerisinde kaldığından McLaren, Mercedes ve Williams pilotlarına herhangi bir grid cezası uygulanmayacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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