Austin, Miami'deki yarışa karşı değil

Liberty Media, Formula 1'de ikinci bir Amerika Grand Prix'sine sahip olmak için arka planda yoğun şekilde çalışıyor.

Miami ile görüşmeler devam ederken, bu konuda somut adımlar atılmaya başlandığı biliniyor.

Eğer Miami takvime girerse, Austin'le birlikte takvimdeki Amerika GP sayısı ikiye çıkacak ve bu da Austin'in bilet satışlarını olumsuz etkileyebilir.

Ancak yarışın organizatörleri, Miami'deki ikinci yarış fikrini memnuniyetle karşılıyor.

Rick Abbott, “Amerika'daki ikinci yarış bizi daha da güçlendirecek."

"Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerikalı taraftar sayısını artırmak için Formula 1'in buradaki varlığını genişletmesi gerekiyor. İkinci bir Amerika GP olursa bundan kazanç sağlarız."

"Bu pisti, Formula 1'in en iyisini sergileyebilmesi için hazırladık. Miami'deki yarış, cadde pistinde olacak ve Haziran ya da Temmuz ayında gerçekleştirilirse, Ekim ayında yer almamız kaydıyla birbirlerini çok iyi şekilde tamamlamış olurlar."

"Yani buradaki ikinci Grand Prix'den korkmuyoruz, onu umutlu şekilde bekliyoruz. Ancak daha da ilginç olan şey Amerikalı bir sürücünün orada yarışmaya başlaması olacak."

"Max Verstappen’in Hollanda’yı nasıl uyandırıp ayağa kaldırdığını gördünüz. Taraftarlarımız Avrupalılar'dan farklı değil. Onların da kahramana ihtiyaçları var." dedi.