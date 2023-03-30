Austin, Las Vegas ile rekabetten korkmuyor

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Austin pisti bu yıl 11. kez Amerika Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak. Pistin başkanı ve organizatörü Bobby Epstein, Black Book Motorsport etkinliğinde diğer Amerikan pistlerinin rekabetinden korkmamaları gerektiğini söyledi.

Epstein, "Yakın zamana kadar Amerika'da Formula 1 yarışlarını takip etmek kolay değildi, bu yüzden hevesli bir taraftar olduğumu söyleyemem."

"Ancak Austin hızla büyüyordu, bu araziye sahiptim - tek gayrimenkul yatırımım buydu - ve bir Formula 1 pisti kurma fikri ortaya çıktı."

"Bunun yaşadığımız toplum için bir şeyler yapma, eğlenme ve para kazanma için harika bir fırsat olduğunu düşündüm. Ancak konuştukça ve düşündükçe, pisti dünya standartlarında bir eğlence merkezi olarak değerlendirdik."

"Indianapolis 500 yarışı bir haftada çeyrek milyon kişi çekiyor, ancak diğer Indycar yarışları bu sayının %10-15'i kadarına, hatta bazen daha da azına sahip. "

general view of track with American flag Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Spor taraftarları ile belirli bir etkinliğin taraftarları arasında ayrım yapmak gerekiyor. Herhangi bir sporun, ekstra etkinlikler olmadığı için seyahat etmeyi istemeyen 'ikincil taraftarları' kendisine çekmesi gerekir. Bu sporlar sadece gerçek taraftarlar sayesinde ayakta kalamaz. Yarışlar, bir bütün olarak etkinliğin bir parçası olmaktan keyif alanları kendisine çekmeli."

"Bazen rekabet iyi bir şeydir. Yeterince taraftar olduğu sürece, daha fazlasına sahip olabiliriz."

"Fakat bizim amacımız her zaman benzersiz olmak, öne çıkmak ve taraftarlara odaklanıp, elimizden gelenin en iyisini yapmak. Bilet satın alan taraftarlar konusunda dikkatli olmalıyız, ayakta kalabilmek için bilet satın alacak taraftar olduğundan emin olmalıyız."

"Bence odaklanmanız gereken şey yarışın kalitesi. Yarışmak için inşa edilmiş bir pistimiz var."

"Diğerlerine göre avantajlarımız var, bu yüzden rekabeti memnuniyetle karşılıyorum. Tekrar gelmek isteyen taraftarların -bazı avantajlarımız olduğu için- COTA'ya gelmeyi seçeceklerini düşünüyorum."

"Austin'deki pist yarış için inşa edildi. Vegas'taki pist yarış için inşa edilmedi ama eğlenceli bir yer, yarış çok ilgi çekecek. TV'de çok öne çıkacak."

"Elbette onlar (diğer Amerika yarışları) birer rakip ancak avantajımız olduğunu düşünüyorum. Şu anda üç yarış da o kadar benzersiz ki, bir şekilde hepsi hayatta kalabilir." dedi.