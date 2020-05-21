Austin, koronavirüs nedeniyle F1 yarışına ev sahipliği yapamayabilir

Austin, koronavirüs sonrasında yeniden normalleşme planının üçüncü aşamasında ve şu noktada sadece 10 kişiye kadar "düşük riskli" insan gruplarının toplanmasına izin veriyor.

Ayrıca F1 ve MotoGP serilerine ev sahipliği yapan COTA pisti de tamamen kapalı vaziyette ancak bu ayın başında halkın ücret vererek pistte tur atabildiği bir yardım etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Austin'deki halk sağlığı uzmanı Dr. Mark Escott, büyük etkinliklerin izin verilmesinin kendileri için bir öncelik olmadığına vurgu yaptı.

Austin-Statesman'a verdiği demeçte, "Büyük etkinlikler, kapattığımız ilk şeydi ve pek çok insanı, özellikle de aynı hanedeki diğer bireyleri etkileme riskinin yüksek olması nedeniyle geri döneceğimiz son şey olacak."

"Makul olacağını düşündüğümüz ve tahmin etmemize yardımcı olacak bir plan üzerinde çalışıyoruz. Ancak bu noktada, Aralık ayı sonuna kadar büyük etkinliklere sahip olmanın getireceği riskleri en aza indirebileceğimize dair herhangi bir işaret yok. Özellikle de 2.500 insanın üzerindeki etkinlikler için." dedi.

Escott, COVID-19 vaka sayısındaki iyileşmenin durumu tersine çevirebileceğini söyledi.

Ancak COTA pisti pek çok anlamda zor durumda. çünkü yarışa ev sahipliği yapma ücreti, yarış organizatörlerinin şehre para getirmesi ve yerel vergileri ödemesi uyarınca Texas State Major Events Trust Fund programı tarafından karşılanıyor.

Bu nedenle, kapalı kapılar ardında taraftarsız bir yarış yapılmasına izin verilse bile, devlet finansmanı açısından pek de uygulanabilir olmayacak.

F1'in, Avrupa'daki organizatörler ile daha uygun anlaşmalar yaptığı biliniyor ancak taşıma maliyetlerini azaltmak için denizaşırı yarışlardan hâlâ ev sahipliği yapma ücreti almaya istekli oldukları anlaşılıyor.

COTA patronu Bobby Epstein, pek de umutlu konuşmadı.

Motorsport.com'a konuşan Epstein, "Gerçekten yorum yapamam. Ama şu anda yasalar, önemli boyuttaki etkinlikleri yasaklıyor ve işimizi yapmamıza izin vermiyor." dedi.