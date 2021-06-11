Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor

Formula 1 yönetimi, geçen hafta Azerbaycan'da yapılan yarışta, 2021 Singapur Grand Prix'sinin iptal edildiğini resmen açıklamıştı.

Singapur GP, Japonya Grand Prix'sinden bir hafta önce, yani 3 Ekim tarihinde yapılacaktı ve şimdi o tarihte neler olacağı belirsizliğini koruyor.

Motorsport.com, seçenekler arasında daha önce iptal edilen Çin ve Türkiye GP'nin yanı sıra Amerika'da ikinci bir yarış düzenlemek olduğunu öğrenmişti.

COTA CEO'su Bobby Epstein, eğer bunun uygun olduğuna karar verilirse arka arkaya iki hafta sonunda iki yarış düzenlemeye sıcak baktıklarını söyledi.

COTA pisti böylelikle, 24 Ekim'de planlanan yarışa ek olarak ikinci bir yarışa daha ev sahipliği yapmış olacak.

ESPN'e konuşan Epstein şöyle dedi: "Austin'de ikinci bir yarış düzenlemek mümkün ve bu seçeneği okuduğumda da öyle olduğunu düşündüm."

"Fakat Austin'de ikinci bir yarış düzenlemenin, zaten tamamlanmış bir anlaşma olduğunu söylemek doğru değil."