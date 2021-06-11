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Formula 1 Haberler

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Austin, Formula 1'den talep gelmesi halinde ikinci bir Formula 1 yarışı düzenlemeye sıcak bakıyor.

Austin, ikinci Formula 1 yarışına sıcak bakıyor

Formula 1 yönetimi, geçen hafta Azerbaycan'da yapılan yarışta, 2021 Singapur Grand Prix'sinin iptal edildiğini resmen açıklamıştı.

Singapur GP, Japonya Grand Prix'sinden bir hafta önce, yani 3 Ekim tarihinde yapılacaktı ve şimdi o tarihte neler olacağı belirsizliğini koruyor.

Motorsport.com, seçenekler arasında daha önce iptal edilen Çin ve Türkiye GP'nin yanı sıra Amerika'da ikinci bir yarış düzenlemek olduğunu öğrenmişti.

COTA CEO'su Bobby Epstein, eğer bunun uygun olduğuna karar verilirse arka arkaya iki hafta sonunda iki yarış düzenlemeye sıcak baktıklarını söyledi.

COTA pisti böylelikle, 24 Ekim'de planlanan yarışa ek olarak ikinci bir yarışa daha ev sahipliği yapmış olacak.

ESPN'e konuşan Epstein şöyle dedi: "Austin'de ikinci bir yarış düzenlemek mümkün ve bu seçeneği okuduğumda da öyle olduğunu düşündüm."

"Fakat Austin'de ikinci bir yarış düzenlemenin, zaten tamamlanmış bir anlaşma olduğunu söylemek doğru değil."

"Eğer bunu isteyip, buna ihtiyaç duyduklarına karar verirlerse ve bu spor için en iyi kararın bu olduğunu düşünüyorlarsa, o zaman kolayca yapılabilir."

"COTA kalıcı bir pist olduğu için bunu yapmak zor değil. Tek soru bir tarih belirlemek. Bana bu yarışın programının nasıl olması gerektiğini söylemeliler, ben de neler yapabileceğimi söyleyebilirim."

"Bu yarışlarda binlerce kişiyi istihdam ediyoruz, yemek veya başka stantlarda çalışan insanlar var, temizlikle, kurulumla veya başka şeylerle ilgilenen kişiler var."

COTA pist detay

COTA pist detay

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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