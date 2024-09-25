Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor
Circuit of the Americas, geçtiğimiz yılki yarışta sonuçları etkileyen tümsek sorunlarını çözmek için pisti yeniden asfaltlayarak, daha sorunsuz bir yarış deneyimi sunmayı amaçlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Formula 1 yarışı öncesi, Austin'deki Circuit of the Americas (COTA) Pisti yeniden asfaltlanıyor.
Pist yönetimi, yeni asfaltla birlikte 2023'teki yarışta araçların performansını etkileyen tümsek ve zıplama problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Yeni asfalt sayesinde, pistin daha konforlu ve sorunsuz bir sürüş sağlayacağı düşünülüyor.
2023 yarışında Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, araçlarının tabanındaki aşırı aşınma nedeniyle ölçüm kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.
Hem Mercedes hem de Ferrari, bu durumu sprint formatına ve tümsekli pist koşullarına bağlamıştı.
Tüm bu şikayetler üzerine pist yönetimi, sorunları çözmek için pistin yeniden asfaltlanmasına karar verdi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar