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Formula 1 Amerika GP

Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor

Circuit of the Americas, geçtiğimiz yılki yarışta sonuçları etkileyen tümsek sorunlarını çözmek için pisti yeniden asfaltlayarak, daha sorunsuz bir yarış deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Formula 1 yarışı öncesi, Austin'deki Circuit of the Americas (COTA) Pisti yeniden asfaltlanıyor.

Pist yönetimi, yeni asfaltla birlikte 2023'teki yarışta araçların performansını etkileyen tümsek ve zıplama problemlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Yeni asfalt sayesinde, pistin daha konforlu ve sorunsuz bir sürüş sağlayacağı düşünülüyor.

2023 yarışında Lewis Hamilton ve Charles Leclerc, araçlarının tabanındaki aşırı aşınma nedeniyle ölçüm kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Hem Mercedes hem de Ferrari, bu durumu sprint formatına ve tümsekli pist koşullarına bağlamıştı.

Tüm bu şikayetler üzerine pist yönetimi, sorunları çözmek için pistin yeniden asfaltlanmasına karar verdi.

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