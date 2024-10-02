Austin F1 bilet satışları Verstappen kazanmayı bıraktığından beri “arttı”

Austin'deki Birleşik Devletler Grand Prix'sinin organizatörleri, 2024 Formula 1 sezonunun daha rekabetçi hale gelmesiyle bilet satışlarının son haftalarda yükselişe geçtiğini ve yeni taraftarları çekmek için F1 ve kolej futbolunun nadir görülen bir kesişimine güvendiklerini söylüyor.

2012'deki başlangıcından bu yana, Austin'deki Circuit of the Americas'ta düzenlenen yarış, takvimdeki en fazla katılımcıya sahip etkinliklerden biri haline geldi. Pandemi sonrası F1'in Kuzey Amerika'da kazandığı yeni popülerlik, yarış ve konser karışımı etkinliğe büyük katkı sağladı.

COTA bu yıl da katılımın yüksek olacağından emin ve bir sprint yarışı ile Eminem konserine ev sahipliği yapmanın yanı sıra Cumartesi günü rekor sayıda kişinin katılmasını bekliyor. Ancak yarışın organizatörü Bobby Epstein, COTA'nın 13. kez düzenleyeceği Formula 1 yarışının genel satışlarının yakın zamana kadar, yani Max Verstappen ve Red Bull'un 2024 sezonunu domine etmeyi bırakıp McLaren, Mercedes ve Ferrari gibi takımların sırayla öne geçmeye başlamasına kadar düşük göründüğünü itiraf etti.

Epstein, “Sanırım pandemiden bu yana en zayıf yılımız olacaktı.”

“Max kazanmayı bıraktığında ve rekabet arttığında bilet satışlarımız gerçekten yükseldi. Bu yüzden taraftar kitlemize ve izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum, dikkatlerini veriyorlar ve bence sezonun bu şekilde şekillendiğini görmek heyecan verici.”

“Yine büyük bir kalabalık bekliyoruz, muhtemelen son birkaç yıldır olduğu gibi. Bir Cumartesi sprint yarışı için rekor ne olursa olsun, bu rekoru kırmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü Eminem 2016'da sahne aldığında Taylor Swift'i geride bıraktı ve konser için 100.000'e yaklaşmak için çim alanın boyutunu artırdık. Cumartesi günü yapılacak sprint yarışı için 130.000 ila 150.000 kişinin orada olacağını düşünüyorum.” dedi.

Bu yıl Austin'in tipik Grand Prix hafta sonu hareketliliğine bir de Cumartesi gecesi yerel Texas Longhorns ve Georgia Bulldogs takımları arasında oynanacak olan ve ülkenin en üst sıralarında yer alan iki üniversite futbol takımını karşı karşıya getirecek olan karşılaşma eklenince, Austin şehir merkezinin hemen kuzeyindeki DKR Texas Memorial Stadyumu'na 100.000 taraftarın daha gelmesi bekleniyor.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Photo by: Alfa Romeo

COTA başkanı Bobby Epstein için bu maç, Cumartesi günü maça gelecek futbol taraftarlarına uygun bir Cuma-Pazar kombine bileti satarak yepyeni bir potansiyel taraftar grubuna ulaşma fırsatı oldu.

Epstein, “Daha önce de üniversite futbol maçlarıyla aynı hafta sonuna denk gelmiştik, bu da gece geç saatlerde şehir merkezinde eğlenceli bir ortam yaratıyordu, ancak Longhorns'un bu kadar üst sıralarda yer aldığı bir maça denk geldiğimizi sanmıyorum.”

“Bunun için şehirde çok sayıda insan olacak.”

"Cuma ve Pazar günleri için sadece F1 izlemek isteyenler için de büyük bir fırsat bu. Avrupa’dan gelen hayranlarımızın kolej futboluna özellikle ilgi duyduğunu biliyorum, özellikle devre arası gösterisine. Şaşırtıcı ama Avrupa’dan gelen bazı gruplar kolej futbolu maçını izlemek için geliyorlar çünkü bu, hafta sonlarını daha da özel kılıyor."

Epstein, bazı taraftarların Cumartesi gecesi hem COTA'daki Eminem konserini hem de henüz açıklanmayan maçın başlama saatine bağlı olarak futbol maçını izlemek için iddialı bir plan bile yaptıklarını söylüyor.

Epstein, “Maçın başlama saati akşamsa, Eminem'e bir saat kadar gidebilir ve ardından futbol maçının ikinci yarısına yetişebilirsiniz ki bazı insanların bunu yapmayı planladığını biliyoruz.”

“Şehir merkezindeki otobüs güzergahımızın servis durağı stadyuma çok yakın, bu nedenle konsere gitmeyi ve futbol maçının ikinci yarısına gitmeyi planlayan pek çok insan olduğunu biliyorum.” diye ekledi.

Epstein, Las Vegas’ın geçen yıl Amerika’daki üçüncü grand prix olarak yarış takvimine eklenmesinin Austin’deki bilet satışları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını da belirtti.

Epstein, “Katılımımız açısından muhtemelen bir şey değişmedi.”

“Spora biraz daha fazla dikkat çekiyor ve bir ölçüde bilet satışları için rekabet yaratıyor, ancak pek fazla değil çünkü bu etkinlikler çok benzersiz ve o yarışın zamanlaması zor."

“Bunu seviyorum çünkü bu bir gösteri ve sporu küresel olarak geliştiriyor. Miami'nin ABD'deki izleyici kitlesini oluşturmada daha etkili olduğunu düşünüyorum.” dedi.