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Formula 1 / Son dakika

Austin, asfaltlama çalışmalarını Şubat ayına kadar bitirmeyi planlıyor

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Austin, asfaltlama çalışmalarını Şubat ayına kadar bitirmeyi planlıyor
Ekleyen:
, Editör
25 Oca 2020 10:08

Teksas'taki Austin pisti, şikayetler üzerinde başlattığı asfaltlama çalışmalarını Şubat ayı sonuna kadar bitirmeyi hedefliyor.

Austin, geçen yılki Formula 1 yarışında pistteki tümseklerden ötürü yoğun eleştiri aldı ve hafta sonu boyunca en çok konuşulan konu buydu.

Bundan önce MotoGP yarışı yapılmıştı ve o zaman da pistteki tümsekler sürücüler tarafından eleştirilmişti.

Nihayetinde Austin pistinin sahipleri, kış aylarında pisti yenileme çalışmaları yapacaklarını söylediler ve bu çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı.

Pistin 1., 2., 9., 16., 18., ve 19. virajlarının bulunduğu bölümlerin asfaltı tamamen yenilenirken, pit yolunun çıkışı ve oldukça dalgalı durumda olan arka düzlüğün asfaltı tamamen yenilendi.

Pistin organizatörleri, asfaltlama çalışmalarını Ocak ayı sonunda tamamlamayı planlıyor.

Nisan ayı başında MotoGP yarışı yapılacak ve aynı zamanda IndyCar yarışı da gerçekleştirilecek. Amerika F1 yarışı ise 25 Ekim'de yapılacak.

Pistin sahipleri, tüm bu tümseklerin temel sebebinin, pistin inşasının aceleye gelmesiyle ilgisi olduğunu tahmin ediyor.

Çünkü o dönem yarış için son tarih yaklaşıyordu ve bu, sadece pistin yüzeyini değil, aynı zamanda altyapı unsurlarını da etkiledi. Şimdi pistin %40'lık kısmı tamamen yenileniyor.

Pistin yöneticisi Bobby Epstein, "Pistin altını özel malzemeler yardımıyla güçlendirmek adına 2.7 metre aşağı indik. 2015 yılındaki şiddetli yağışlar sebebiyle taban çok hasar gördü. Başlangıçta pistin altına drenaj boruları döşedik ama 2015 yılında sistemin yeraltı kısmı sel nedeniyle hasar gördü. Tüm bunlar pistin alt yapısını bozdu. Pisti bu şekilde ekileceğini bilemezdik." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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