Austin, asfaltlama çalışmalarına başladı

Austin'de gerçekleştirilen Amerika GP'sinde konuşulan temel konu pistin yüzeyiydi ve pilotların büyük çoğunluğu yüzeydeki tümsekleri eleştirdiler.

Bu tümsekler Nisan ayında gerçekleştirilen yarışta MotoGP sürücüler için de soruna neden oldu.

Austin organizatörleri, bu sorunların 4 yıl önce bazı yerlere döşenen borular ve toprağı tahrip eden şiddetli yağışlardan kaynaklanabileceğini söylemişlerdi.

Şimdi pist yüzeyindeki tüm tümseklerin kaldırılması adına pist kapatıldı.

Tümsekli ve çukurlu bölümlerin tamamı düzeltilene ve asfalt atılana kadar pist kapalı kalacak ve herhangi bir etkinlik düzenlenmeyecek.