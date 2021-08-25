Austin, Amerika GP ile ilgili izni bu hafta alabilmeyi umuyor

Son haftalarda hem Teksas hem de Amerika'da, COVID-19 vakaları artışa geçti ve Japonya Grand Prix'sinin iptalinden sonra, Austin'de çifte yarış yapılma ihtimali azalıyor. Hatta yarışa ev sahipliği yapmaları da tehlikede olabilir.

Formula 1 takvimindeki mevcut yarışlara bakıldığında, en çok vaka oranlarından birine sahip olan Austin'in Belediye Başkanı Steve Adler, mevcut duruma rağmen yarış için gerekli izni almalarını bekliyor.

Adler, Speed ​​City Broadcasting'e verdiği demeçte şöyle dedi: “Şu anda ev sahipliği yapmaya hazırız ve bunun için heyecanlıyım."

"Austin Halk Sağlığı Kurumu, Texas Üniversitesi'ndeki kişilerle çalışıyor ve durum değişirse kesinlikle bileceğiz. Fakat önceliğin bunun gibi büyük etkinlikleri nasıl güvenli şekilde gerçekleştirdiğimizi anlamak olduğunu biliyorum."

"Sanırım Delta virüsü bir süre daha bizimle beraber olacak ve artık şehirleri geçmişteki gibi kapatmak bir seçenek değil. Toplumumuz, bu tür bir virüsle nasıl başa çıkacağını ve onunla en güvenli şekilde nasıl yaşayacağını öğrenmek zorunda."

"Bence [olumlu] karar bu hafta kadar erken bir noktada alınabilir. Sağlık kurumundan gelecek hafta değil de bu hafta haber alacağımızı düşünüyoruz. Bu, tahmin edebileceğiniz üzere taraflıca ve iyi şekilde düşünülmüş bir şey. Pek çok farklı bakış ve bu konuyla ilgilenen birçok insan var. Yarış yaklaşıyor ve hem kesinlik, hem de hızlı şekilde hareket etme ihtiyacını gayet iyi biliyoruz."

"Umarım bu hafta resmi bir açıklama duyarız."

Adler hatta ikinci bir Austin yarışı düzenlemenin mümkün olacağını söylerken "bunu memnuniyetle karşılarız." diye de ekledi.

COTA Start düzlüğü Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images