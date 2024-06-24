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Formula 1 İspanya GP

Audi'nin yeni hedefi Liam Lawson!

Andreas Seidl, gelecek sezon Nico Hulkenberg'e eşlik edecek bir sürücü bulmakta zorlanıyor. Carlos Sainz'la görüşmeler olumsuz yönde giderken, takımın hedefinde artık Liam Lawson var.

Kemal Şengül Roberto Chinchero
Liam Lawson, Reserve Driver, Visa Cash App RB F1 Team

Gelecek sezon Nico Hulkenberg'in yanında kim yer alacak? Şu anda cevabı en çok merak edilen sorulardan birisi bu. Carlos Sainz'ın giderek Williams'a yönelmesiyle birlikte, Sauber-Audi farklı seçeneklere yönelmiş durumda.

Başlangıçta hedefte iki Alpine pilotu vardı fakat Pierre Gasly sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

Audi yönetimi daha sonra Esteban Ocon ile görüştü ancak Fransız pilot adım adım Haas'a gidiyor. Daha önce Andreas Seidl, Yuki Tsunoda'yı takıma çekmek istemişti ancak Japon pilot mevcut takımı Racing Bulls ile devam etme kararı aldı.

Bu da Audi ve Seidl'ı epey zor bir duruma sokmuş durumda çünkü Hulkenberg'in yanına getirebilecekleri sürücü sayısı epey azaldı.

Andreas Seidl, CEO Sauber

Andreas Seidl, CEO Sauber

Foto di: Andy Hone / Motorsport Images


Seidl'in gündeminde gizli adaylar var ve bu senaryoda Liam Lawson değerlendirilmeye başlandı. Red Bull'un genç pilotu, şu anda RB'nin ikinci koltuğunu kapmak için çekişiyor ve bu konuda Red Bull yönetiminden haber bekliyor.

RB koltuğu için halihazırda iki aday var; Marko'nun desteklediği Lawson ve Horner'ın istediği Daniel Ricciardo! Red Bull'un Eylül ayına kadar Lawson'a kararını bildirmesi gerekecek ve Yeni Zelandalı pilot yarış koltuğunu alamazsa, kontratını feshedebilecek.

Lawson'a Tsunoda'nın yanındaki koltuğun teklif edilmesi halinde, Alman üretici için tek çözüm mevcut iki sürücüden biriyle yani Zhou veya Bottas'la devam etmek gibi görünüyor.

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Kemal Şengül
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