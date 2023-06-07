Audi'nin yeni hedefi Fernando Alonso!

Audi dönemi için yapılanmasını tam gaz sürdüren Sauber, bu amaçla nokta atışı transferler yapmaktan hiç mi hiç çekinmiyor.

Sezon başlamadan önce CEO olarak Andreas Seidl ile anlaşan takım, kısa süre önce de teknik direktör değişikliğine gitti ve McLaren'dan ayrılan James Key'i kadroya kattı.

Frederic Vasseur'ün ayrılığının ardından takım patronu pozisyonunu takım yapılanmasından tamamen kaldıran Seidl, bunun yerine "takım temsilcisi" ismi altında yeni bir pozisyon oluşturdu ve göreve uzun süredir takımda yer alan Alunni Bravi'yi getirdi.

Tüm bu yapılanma değişikliğinin ardından en büyük soru, Audi adına kimlerin yarışacağı; birçok kişiye göre özellikle Carlos Sainz ismi ciddi ciddi geçiyor.

Bu konu hakkında açıklamada bulunan Alunni Bravi'nin kafasında ise farklı bir isim var: yaşayan efsane Fernando Alonso!

Mundo Deportivo'ya konuşan Alunni Bravi, "Fernando ile her zaman sözleşme imzalarım, ister 45 yaşında olsun, ister daha yaşlı olsun!"

"Dayanıklılık serilerindeki deneyiminin ardından karşımda daha faklı bir Fernando gördüm, niteliklerini göstermek için muazzam bir istek duyuyor, sanki halen bir çaylak gibi!"

"O bir şampiyon, belirli özelliklere sahip değilseniz iki kez şampiyon olamazsınız. Kendisini izlemek benim için bir zevk!" ifadelerini kullandı.

Sainz iddialarını da yanıtlayan Alunni Bravi, "Carlos'un şu anda F1'deki en iyi sürücülerden biri olduğunu düşünüyorum, ancak Ferrari için yarışıyor ve bence orada mutlu." diyerek kapıyı biraz da olsun kapattı.