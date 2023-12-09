Audi'nin yeni CEO'su, F1 çalışmalarına onay verdi

Audi, geçen sene yapmış olduğu açıklamada 2026'da Sauber ile Formula 1'e gireceğini duyurmuştu ancak bir süredir bu konuya dair bazı şüpheler dillendiriliyordu.

Manager Magazin'e göre Alman CEO 2026'da spora girecek olan yeni düzenlemeler öncesinde üreticinin padokta yer alma teklifinin tamamen arkasında duruyor.

Bu durum liderlik değişikliği ve şirket genelinde yaklaşan maliyet azaltma önlemleri nedeniyle yerlerinin şüpheli olabileceğine dair raporlara rağmen gerçekleşti.

Dollner bu yılın Eylül ayında Markus Duesmann'dan görevi devraldı ve Dollner'ın F1 fikrine selefi kadar hevesli olmadığı öne sürülmüştü.



Ancak bu sorunun artık çözüldüğü anlaşılıyor ve Audi'nin 2026'dan itibaren Sauber'den görevi devralması ve kendi motorlarını üretmesi bekleniyor.

Yeni CEO, şirket yönetim kurulları için 100 gün süren yasal sessizlik süresi nedeniyle spekülasyonlar hakkında henüz kamuya açık bir yorum yapamamış olsa da, personeline çalışmalarına devam etmelerini ve tam gaz ilerleme yaklaşımını benimsemelerini söylediği bildirildi.

Yeni takıma katılabilecek potansiyel kilit personelle ilgili ilk söylentiler padokta dolaşıyor. eski Ferrari takım patronu Mattia Binotto takım patronu rolü için lanse ediliyor ve Lando Norris'in yıldız pilot olarak Audi ile anlaşabileceği iddia ediliyor.